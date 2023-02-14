الشعب السوري في المقدمة.. ماذا قدم الرئيس السيسي لتوفير الدعم للأشقاء العرب

تواصل القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، تحت عنوان "استشراف حكومات المستقبل"، بمشاركة عدد كبير من القادة من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمالها لليوم الثاني.

القمة العالمية للحكومات

تصريحات السيسي في القمة العالمية للحكومات

وشارك الرئيس السيسي في فعاليات اليوم الأول من القمة التي تحضرها مصر كضيف شرف؛ حيث أكد أهمية دعم الأشقاء العرب للدولة المصرية، وقال: إنه "لولا دعم الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت ما وقفت مصر مرة أخرى"، معربا عن التقدير والاحترام لكل من ساهم وساعد ليس مصر فقط وإنما أي دولة عربية أخرى، مضيفا أن الدولة المصرية واجهت تحديات كاشفة وحاسمة وكادت أن تضيع في 2011، وأن تلقى نفس مصير بعض الدول العربية، الذي نجت منه مصر.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة طرحت التعاون مع القطاع الخاص في المستشفيات والمدارس، بحيث يتم إدخال القطاع الخاص للعمل بقدرته على الإدارة الجيدة على أن تساهم الدولة بدورها في التكلفة، بحيث يعمل القطاع الخاص على المعالجة على مستوى القطاع المدني بفكر القطاع الخاص وأن يلتزم في الوقت ذاته بالشريحة الخاصة بالدولة ضمن البروتوكول المبرم ما بين الطرفين.

السيسي: الإرهاب أصبح تاريخا

ولفت الرئيس السيسي إلى أنه بعد أن شهدت مصر منذ 2011 حتى 2013 حالة من الفوضى الكاملة، دخلت في تحد آخر وهو مواجهة الإرهاب الذي يستهدف تدمير المدارس والكنائس والمساجد والبنية التحتية والمواطنين، مذكرا بأنه في هذه الفترة كان يتردد على لسان المصريين مقولة "وفروا لنا الأمان ولا نريد أن نأكل"، مؤكدا أن الإرهاب أصبح الآن مجرد تاريخ.

وأكد الرئيس أن الدولة المصرية كانت تعمل لمواجهة كافة التحديات في سياق متواز من خلال وضع حلول متكاملة، مشيرا إلى أنه خلال تنفيذ مشروعات الكهرباء والمياه والنقل، ترتب عليها تشغيل شركات وطنية بها نحو 5 ملايين مواطن، وهو ما ساهم في معالجة أزمة البطالة المحتملة نتيجة عودة المصريين المغتربين من الدول التي شهدت أزمات خلال تلك الفترة.

فخامة الرئيس السيسي

الرهان على الشعب أنقذ مصر

وقال الرئيس السيسي إن كل الناس كان لديها تخوف أن المصريين لا يستطيعون تحمل الضغط ولكنهم تحملوا، وكان لدي ثقة في أن الشعب المصري سيكون على قدر المسئولية والحمل الكبير، مضيفا "إن هناك تضخما كبيرا في مصر وفي العالم كله، لكن المصريين تحملوا هذه الظروف، وهي نقطة مضيئة أيضا".

وأكد الرئيس السيسي أن هناك حالة من الثقة بين الشعب المصري والقيادة والحكومة، لافتا إلى أن هناك محاولات منذ 8 شهور أو سنة تقريبا للعبث في مساحة الثقة الموجودة بالكذب والافتراء والادعاء وأشياء أخرى كثيرة"، مشددا في الوقت نفسه على أن الإرهاب في مصر فشل وتم الانتهاء منه، وتم دفع ثمن كبير من دم أبنائنا وشعبنا.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر أعطت اهتماما كبيرا لمجال البيئة واعتبرته أمرا ضروريا للتحرك فيه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدولة كانت تهدف من تنفيذ مشروعات شبكة الطرق القومية إلى توفير 8 مليارات دولار سنويا، وهي قيمة حجم الوقود المستهلك في فترات انتظار المواطنين في إشارات المرور.

ووجه الرئيس السيسي كلمة للحضور في ختام حديثه قائلا "إن الدول شيء والحفاظ عليها شيء آخر"، واصفا أي مسئول يقود دولة سواء كانت غنية ومتطورة أو فقيرة، بمن "يقبض على النار بيديه"، طالبا الجميع بالحفاظ على ما أنعم الله به عليهم في بلادهم، والاعتبار بالآثار والأحداث التي مرت بالدول التي دخلت في صراعات، مشيرا إلى أن قمة الحكومة العالمية تعد فرصة عظيمة ليشاهد الجميع ويتعلم من التجارب المختلفة للدول.

فخامة الرئيس السيسي

السيسي يطالب بدعم الاشقاء في سوريا

وكان من بين ما أكد عليه الرئيس السيسي ضرورة دعم الاشقاء في سوريا اللذين يمرون بأزمة كبيرة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل 9 أيام مخلفا ألاف القتلة والمصابين إضافة الي الخسائر المادية والخسائر في البنية التحتية.

والمتتبع لموقف مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي يجد أن القاهرة لم تتخل عن أشقائها وقادمت دعما كبيرا لعدد من الدول العربية وخاصة التي ضربها الربيع العربي وعاشت فترات صعبة ومن بينها سوريا وليبيا وتونس والسودان ومن قبلها العراق الذي يعيش فترات صعبة منذ عشرين عاما لم يعرف فيها طعم الاستقرار إلا من وقت قريب.

فمذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم قال إن بلاده تدعم سوريا في مواجهة ما أسماه العناصر المتطرفة ومساعدتها بكافة الطرق لتقف على رجليها وتقود بلادها وارسلت مصر مساعدات كبيرة لها في أزمتها، واحتضنت مصر الأشقاء وتفتح ذراعيها للسوريين اللاجئين والرئيس السيسي في حديثة يؤكد رغم الأزمة والزيادة السكانية: "الموجود بنقسمه سوى".

وكانت أخره المساعدات أرسلت مصر 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا آثر الزلزال الذي أودى بحياة 3500 شخص في سوريا، وفي مطالبات مستمرة من الدول لمساعدة سوريا في أزماتها.

أما العراق ـ زارها الرئيس السيسي في عام 2021 وكانت بمثابة زيارة تاريخية، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما، تأتي انعكاسا لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومة وشعبا، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وكانت الزيارة في إطار البناء وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والعراق، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

زيارة تاريخية الي العراق

ليبيا وتونس والسودان

أما ليبيا ـ أبدت مصر استعدادها لدعم ليبيا خلال مرحلة عبور المرحلة الانتقالية الجديدة وصولا إلى الانتخابات، وانطلقت في 30/ 10/ 2021 في القاهرة اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد، وذلك بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، وممثلي عن دول جوار ليبيا، تناول الاجتماع الخطط اللازمة والآليات التي يتفق عليها من أجل مغادرة المرتزقة والمقاتلين والعناصر الأجنبية في الجنوب، ضمن الخطة العامة لخروج كل المرتزقة من ليبيا ومستمرة اللجنة حتي الآن.

وتبذل مصر جهوداً دءوبة ترمي إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كل الأراضي الليبية، وتعمل على العودة إلى المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، وذلك بما يتسق مع القرارات الأممية ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين، مع رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.

وأعرب المسؤولين الليبيين عن "عميق الشكر والامتنان" للجهود المبذولة من القاهرة للوقوف إلى جانب ليبيا في "أوقات المحن والشدائد".

وتتسم العلاقات السياسية بين مصر وتونس بالقوة وتطابق وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتنسيق في المحافل الدولية.

الرئيس السيسي والرئيس قيس سعيد

المساعدات الطبية للأشقاء

وكان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي في مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائرتين نقل عسكريتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بشحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسي الشقيق للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين".

وأكدت تونس تقديرها للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التي تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسي، معربة عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للمساهمة في تخفيف العبء عن الشعب التونسي، وأن ذلك يأتي انطلاقا من الروابط التاريخية التي تجمع مصر وتونس وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

ومن جانب ذلك، أرسلت مصر شحنة كبيرة من المساعدات الطبية للسودان، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأقلعت أربع طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتأتي المساعدات المصرية انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان، وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وأعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا للوقوف بجانبها في أوقات المحن والشدائد، مؤكدا على أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة السوداني.