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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأمطار وسرعة الرياح تمنعان المراكب من الخروج لرحلات الصيد بعزبة البرج بدمياط

عزبه البرج
عزبه البرج

أعلنت جمعية الصياديين بعزبة البرج، استمرار توقف خروج المراكب  لرحلات الصيد لحين تحسن الأحوال الجوية وخوفًا على أرواح الصيادين من غرق المراكب  خلال تلك النوة.

أمطار غزيرة وبرودة شديدة

كانت قد شهدت محافظة دمياط، طقسا سيئا على مدار الأيام الماضية ومستمر حتى اليوم   حيث تساقطت  الأمطار فجر اليوم ، على كافه أنحاء المحافظة  وصاحب الأمطار برودة شديدة في الطقس  وغيوم.

طوارئ بغرفه عمليات المحافظة
يذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  قد عقد اجتماعا  طارئ بغرفه الأزمات بالمحافظة مع التنفيذين للمناقشة التعامل الفورى مع تقلبات الطقس التى تشهدها المحافظة وشددت على التعامل الفورى مع حاله الطوارئ الخاصه بالطقس  والتى تشهدها المحافظة.

وشددت على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد بالشارع ورفع مياه الأمطار والتعامل الفورى مع أى طارئ.

بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط وجهاز تنمية المدينة الجديدة لتوريد المخلفات الصلبة

 

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دمياط محافظ دمياط الطقس امطار غزيرة غرفة عمليات الاحوال الجوية

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