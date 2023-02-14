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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيارة تدهس طالبا أعلى كوبري 6 أكتوبر.. والأمن يضبط السائق

المتهم
المتهم

لقي طالب مصرعه بعد أن صدمته سيارة أعلى كوبري 6 أكتوبر، ولاذ قائدها بالفرار، إلى أن تم تحديده وضبطه.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى أعلى 6 كوبرى أكتوبر بدائرة القسم.

على الفور وجه اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة الانتقال والفحص، وتبين أنه حال سير دراجة هوائية قيادة طالب مقيم بالظاهر "المتوفى"، صدمته سيارة مجهولة لاذ قائدها بالفرار، ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

السائق المتهم

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد السيارة المتسببة فى الحادث، كما تم التوصل لقائد السيارة وقت ارتكاب الواقعة، وتبين أنه شخص مقيم بمحافظة الجيزة.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تمكن رجال الأمن بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، باستهدافه وضبطـه حال استقلاله السيارة المُتسببة فى الحادث، وبها تلفيات عبارة عن كسر بالاكصدام الأمامى.

واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه، ووجه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

كوبري اكتوبر قصر النيل مصرع دهس قسم شرطة قصر النيل

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