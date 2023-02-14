البرلمان يصدق على عدد من مضابط الجلسات العامة.. تفاصيل

صدق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على عدد من مضابط الجلسات العامة للمجلس.

وقال جبالي إن الأمانة العامة للمجلس قامت بنشر تلك المضابط الكترونيا علي النواب وتسأل هل لأي من الأعضاء ملاحظات عليها ولم يبد أي نائب أي ملاحظات علي تلك المضابط ولذلك اعلن جبالي تصديق المجلس علي الجلسات والتي جاءت ارقامها كما يلي المضابط ارقام 8 و14 و11 و23 و24 و25.

ومن جهة أخري بدأ المجلس في مواجهة وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي من خلال 136 أداة رقابية مقدمة من العديد من النواب وتضم القائمة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبا مناقشة عامة عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات.

وتضم طلبات مناقشة عامة مقدمة من:

1. النائب أحمد علي إبراهيم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم ريادة الأعمال للشباب في مراكز الشباب.

2. النائب أحمد فتحي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بمراكز الشباب وتعظيم دورها.

2 - طلب إحاطة وسؤال عن عدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة.

أ - طلب إحاطة مقدم من: النائب عبد الباقي تركيا

كما تضم سؤال مقدم من: النائب بلال النحال

طلبات إحاطة مقدمة من:

1. النائب عمرو رشدي، عن عدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية.

2. النائبة منال نصر، عن بعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا.

3. النائبة فايزة صالح، عن عدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين.

4. النائبة صفاء جابر عيادة، عن ضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية.

5. النائبة شادية خضير الجمل، عن خطة الوزارة لعمل رحلات شبابية للمحميات الطبيعية.

6. النائبة رغدة عبد السلام، عن ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للشباب.

7. النائبة شيرين رضا طايل، عن معايير اختيار مديري مديريات الشباب بالمحافظات.

8. النائب أحمد دراج، عن غلق الجمعيات العمومية للأندية على أشخاص بعينهم دون الأخرين.

أسئلة مقدمة من:

1. النائب أشرف الشبراوي، عن خطة دعم المواهب الرياضية.

2. النائب أحمد يحيى الجحش، عن أهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب.

3. النائبة آية مدني، عن الوضع المالي لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية المملوكة لوزارة الشباب والرياضة.

4. النائبة دعاء عريبي، عن خطة عمل مسابقات بمراكز الشباب والأندية.

5. النائبة عايدة السواركة، عن نتائج المشروع القومى لاكتشاف المواهب فى كرة القدم.