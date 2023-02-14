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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية توافق على خطة فرنسية بـ2.08 مليار يورو لتوليد طاقة رياح

صدى البلد

وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، على خطة فرنسية بقيمة 2.08 مليار يورو لدعم إنتاج كهرباء الرياح البحرية، مما سيسهم في تحقيق أهداف فرنسا المتعلقة بالطاقة والبيئة وكذلك الأهداف المتعلقة باستراتيجية الاتحاد الأوروبي للطاقة المتجددة والصفقة الأوروبية الخضراء.


وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم /الثلاثاء/ - أن "فرنسا أخطرتها بنيتها دعم بناء وتشغيل مزرعة رياح بحرية عائمة في البحر قبالة سواحل مدينة بريتاني. وسيكون إجراء المساعدة، الذي سيستمر لمدة 20 عامًا اعتبارًا من تشغيل مزرعة الرياح في 2028، بميزانية إجمالية قصوى تبلغ 2.08 مليار يورو".


وأضاف البيان: إن "تكنولوجيا الرياح البحرية العائمة في مرحلتها الأولية في فرنسا؛ حتى الآن تم تطوير مشاريع تجريبية صغيرة فقط. وستكون مزرعة الرياح البحرية العائمة المدعومة بهذا الإجراء أول مشروع تجاري من هذا النوع في فرنسا. ومن المتوقع أن تبلغ قدرتها 230-270 ميجاوات وأن تولد 1 تيراواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويًا لمدة 35 عامًا".


وتابع: إنه "سيتم اختيار المستفيد من هذا الإجراء من خلال عملية مناقصة شفافة وغير تمييزية، حيث سيتنافس مقدمو العروض بشكل أساسي على أساس مقدار المساعدة لكل ميجاوات من السعة المركبة. ومن المقرر تعيين المستفيد في الجزء الأخير من 2023". 
وأوضح البيان: إن "هذا الإجراء سيساعد فرنسا على تحقيق هدفها المتمثل في إنتاج 33% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تؤدي الخطة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 430.000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا".
 

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