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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزيرة الدولة الإماراتية للتطوير الحكومي: نهجنا هو البحث عن الفرص واغتنامها

صدى البلد

أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة الإماراتية للتطوير الحكومي والمستقبل اليوم "الثلاثاء" أن نهج دولة الإمارات هو البحث عن الفرص واغتنامها لصناعة مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.

وقالت الرومي ـ خلال جلسة حكومات المستقبل ..الطموح والرؤية في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقد بدبي بمشاركة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ـ إننا نعيش حاليا في عالم يمر بأزمات متعددة وهي تحدث في نفس الوقت سواء التغير المناخي والاضطرابات السياسية والتضخم والاقتصادي العالمي ، إلا أن العالم يمر بتحولات كبيرة وهي تخلق فرص متعددة.

وأضافت الوزيرة الاماراتية أن موضوع تحديد رؤية للمستقبل يتطلب إعادة النظر من قبل الحكومات، مشيرة إلى أنه يجب على الحكومات العمل من أجل تصميم مستقبل أفضل لشعوبها .

وأشارت إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط أكد في كلمته أن الإمارات تحتل المركز الأول عربيا من ضمن مؤشر تنمية الحكومة الرقمية التابع للأمم المتحدة ، مضيفة أن الإمارات تحتل أيضا المرتبة الاولى عربيا في موضوع الجاهزية الرقمية بالمنتدى الاقتصاد العالمي.

وأكدت أن دولة الإمارات حققت هذه الانجازات لانها بدأت بشكل مبكر، حيث وجه الشيخ محمد بن راشد إلى تأسيس برنامج الحكومة الإلكترونية في عام 2000 .

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