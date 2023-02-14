بأقل من 1500جنيه|انخفاضات تلاحق سوق الذهب.. ومفاجأة بـ عيار 21.. والدولار يسجل 30.48 جنيه.. أخبار تهمك

نشر موقع صدى البلد الإخباري، اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، و حالة الطقس وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، بجانب ما سجلته أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

وعرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر قناة “صدى البلد” الفضائية من تقديم الإعلامية رشا مجدي ورئيس تحريره الكاتب أحمد حمدي أسعار الذهب وأسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء 14 فبراير 2023.

وسجل عيار الذهب 21 انخفاضًا ملحوظًا، فبعد أن سجل السبت الماضي 1730 جنيها، بينما سجل في بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، 1705 جنيهات بفرق 25 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 فبراير 202‪3

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1461 جنيها.

كما سجل جرام الذهب عيار 21، 1705 جنيهات.

ووصل عيار 24 إلى 1867 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 13640 جنيها.





أسعار العملات العالمية اليوم الثلاثاء 14 فبراير 202‪3

أسعار العملات شراء. بيع

الدولار الأمريكي 30.48 30.58

اليورو. 32.59 32.69

جنيه إسترليني 36.89 37.02

ريال سعودي. 8.12 8.15

دينار كويتي. 99.58 99.93

صقيع وثلوج وأمطار.. ثلاث ظواهر جوية تحذر منها الأرصاد على تلك المدن اليوم



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع اليوم أن يكون هناك تعمق للمنخفض الجوي الموجود فى طبقات الجو العليا، مع استمرار الكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط منخفضة فى درجات حرارتها، ما يعمل على مزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن تكاثر السحب سيحجب جزءا من أشعة الشمس، ويساعدنا على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمي على القاهرة الكبري ما بين ال16 وال17 درجة مئوية خلال فترة النهار، موضحة أن الطقس نهارا يكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد، مائلا للدفئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت أنه خلال فترات الليل يكون هناك إنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، خاصة ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث تصل من 8 إلى 9 درجات على القاهرة الكبري، وصفر وتحت الصفر فى مرتفعات سانت كاترين ووسط سيناء.

وأشارت إلى أن الصقيع يتكون على المزروعات الموجودة فى وسط سيناء أو شمال الصعيد، وفرص تكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين وجبال موسي خلال فترة الليل، إلى جانب زيادة لسقوط الأمطار على أغلب مناطق الجمهورية، وتكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، ومن الممكن أن تصبح غزيرة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبور سعيد ومطروح، ومن خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وتمتد للقاهرة مع فترة المساء، وتكون خفيفة.



بيان مفصل بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة. الصغرى 10 والعظمى 17



الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 17



الإسماعيلية الصغرى 7 والعظمى 18



الغردقة الصغرى 11 والعظمى 20



المنيا الصغرى 9 والعظمى 18



سوهاج الصغرى 6 والعظمى 19



أسوان. 10. والعظمى21



الطماطم بـ5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 14-2- 2023.



أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو

البصل بـ 7 جنيهات للكيلو

البطاطس 4.5 جنيه للكيلو

الخيار 7 جنيهات

الملوخية 9 جنيهات

الكوسة 8 جنيهات

الفلفل الرومي 9 جنيهات

الباذنجان 7 جنيهات

أسعار الفاكهة:

البرتقال 4.5 جنيه

الكانتلوب 16 جنيها

الفراولة 12 جنيها

الجوافة 12 جنيها

