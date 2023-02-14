مجلس النواب يستقبل "وفدين" من شباب الدبلوماسيين

خلال جلسات هذا الأسبوع..

استقبل مجلس النواب خلال الجلسات العامة للمجلس هذا الأسبوع "وفدين "من الملحقين الدبلوماسيين الدارسين بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية ،حيث نظم مجلس النواب جولة لهم في أروقة المجلس شملت زيارة المتحف ومكتبة المجلس.

كما استمع شباب الدبلوماسيين لشرح مُفصل حول طبيعة عمل مجلس النواب وتاريخ الحياة البرلمانية المصرية العريقة والتي تعود لأكثر من 150 عاما.

وحضر شباب الدبلوماسيين جانباً من الجلسات العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على مهام مجلس النواب ودوره التشريعي والرقابي وآلية المناقشات بالجلسات العامة في اطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية .