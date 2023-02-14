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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطان عمان يثمن جهود منظمة التجارة العالمية لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة

صدى البلد

ثمن سلطان عمان السُّلطان هيثم بن طارق الجهود التي تبذلها منظمة التجارة العالمية لتسهيل حركة التجارة وضمان استقرارها، والدور الريادي الذي تقوم به لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك جاء خلال استقبال السلطان هيثم اليوم الثلاثاء، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نجوزي اكونجو ايويلا.

من جانبها عبّرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية عن اعتزاز المنظمة بعلاقات التعاون المميزة مع السلطنة، مشيدةً بالسياسات التجارية والاستثمارية المُنفتحة التي تنتهجها.

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