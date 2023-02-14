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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر أهم المراكز عالميا في مجال التجارة واللوجيستيات

صدى البلد

لؤلؤة جديدة في عقد مشروعات الوطن الغالي وأحد  أهم وأكبر المشروعات البحرية القومية ومحطة عالمية هامة لتداول و إستقبال الحاويات العملاقة محليا ودوليا.

عرضت قناة المصرية في برنامج صباحنا مصري تقريرا عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحري والذي لا تقف عقارب الساعة فيه عن العمل لسرعة الانتهاء من المشروع وانجازه في الوقت المحدد او قبل ذلك طبقا لمعدلات التنفيذ وإرادة صانع ومتخذ القرار فكلاهما يسابق الزمن والظروف.

وتعد المحطة أحد أهم شرايين والروافد الرئيسية  اللوجستية والتي تم انشاؤها خلف الميناء وتشتمل على ساحة تداول على مساحة نصف مليون متر مربع وتنقسم إلى ثلاث محطات تداول رئيسية من حاويات وبضائع عامة وسيارات قادرة على تداول من 12000 ل 15000 طن من البضائع سنويا   وتستقبل من 7سفن ذات الحمولة الكبيرة في نفس التوقيت.

وميناء الإسكندرية البحري يصل عمقه نحو 17.5 متر وارصفة عملاقة يصل طولها ل 2450 م وهذا المشروع يعتبر ضمن المشاريع البحرية العملاقة حسب الخبراء وبه مخازن عملاقة تستوعب حجم البضائع الهائل المتوقع بعد تنفيذ المشروع بالإضافة الى منطقة الفحص الجمركي ومبنى إداري يتناسب مع حجم المحطة ومعدلات التشغيل؛ بالإضافة إلى ورشة صيانة واوناش عملاقة بالإضافة إلى اوناش الساحة الكهربائية وهذا المشروع مصري بنسبة 100% ونسبة التشغيل في حوالي 95% للمصريين بإجمالي مايزيد على 3500  فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فهو مشروع يقلل وقت مرور وانتظار الشاحنات وذلك بأعلى معدل دوران الشاحنات داخل المحطة على مؤشر الأداء العالمي في هذا المشروع الضخم يحقق طموح مصر ومعاها لتكون من أهم مراكز العالم إقليميا ودوليا في مجال التجارة واللوجيستيات

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لؤلؤ حاويات بضائع عامة فرصة عمل المشروعات

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