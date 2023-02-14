فتاوى وأحكام.. خطأ يقع فيه الكثيرون ويبطل الصلاة .. متى تكون الابتلاءات عقابا من الله؟.. هل يجوز لي أن أغسل زوجي المتوفى؟.. أيهما أكثر فضلا: قراءة القرآن أم الصلاة على النبي؟

فتاوى تشفي الصدور

هل يجوز ترديد أذكار الصباح إذا خرج وقتها؟.. الإفتاء توضح

متى تكون الابتلاءات عقابا من الله؟ أزهري يكشف العلامات

هل يجوز لي أن أغسل زوجي المتوفى ؟ مجدي عاشور يجيب

هل يجوز إخراج كفارة اليمين مالا لأسرة واحدة؟.. دار الإفتاء ترد

أيهما أكثر فضلا: قراءة القرآن أم الصلاة على النبي؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء: لا مانع من الاحتفال بعيد الحب بشرط

خطأ يقع فيه الكثيرون ويبطل الصلاة .. انتبه له

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التى تهم المواطنين والأسئلة التى تتوارد فى أذهان الكثيرين، نقدمها لكم فى هذه النشرة الدينية.

فى البداية.. قالت دار الإفتاء إذا فات وقت أذكار الصباح بفوات وقتها، يستحب قضاؤها عند تذكرها، والأولى قراءة الأذكار في وقتها حتى يُنال أجرُها كاملًا؛ فثواب قراءة الأذكار في وقتها أكثر ثوابًا من قراءتها خارج وقتها، ولكن نرجو من الله تعالى ألَّا يحرم مَن قام بقضاء تلك الأذكار مِن واسع فضله وكرمه وثوابه؛ حيث إن هناك من العلماء من قال: إن ثواب القضاء لا يقل في الأجر عن ثواب الأداء لا سيما إذا فات وقتها بعذر.

واستدلت دار الإفتاء، بما قاله شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (1/ 435، ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصر): [وَثَوَابُ الْقَضَاءِ دُونَ ثَوَابِ الأَدَاءِ، خِلافًا لِمَنْ زَعَمَ اسْتِوَاءَهُمَا] اهـ.

كما استدلت بما قاله الإمام عبد الحميد الشرواني في "حاشيته على تحفة المحتاج" (1/ 435، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(قوله: وثواب القضاء دون ثواب الأداء) ظاهرُهُ وإن فات بعذر، وينبغي أنه إذا فات بعذرٍ وكان عزمه على الفعل، وإنما تركه لقيام العذر به؛ حصل له ثوابٌ على العزم يساوي ثوابَ الأداء أو يزيد عليه] اهـ.

وقال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 13، ط. دار الفكر): [ينبغي لمن كان له وظيفةٌ من الذكر في وقتٍ من ليلٍ أو نهارٍ أو عقب صلاةٍ أو حالةٍ من الأحوال ففاتته؛ أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرّضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سَهُلَ عليه تضييعها في وقتها] اهـ.

ثم قال الدكتور محمد عبد الجواد، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، إن الزلازل والبراكين التي تحدث لنا الآن ليست عقاب من الله عز وجل لنا بسبب كثرة الذنوب وإنما هي ظواهر كونية لها أسباب ومسببات.



وأضاف عبد الجواد، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، الابتلاءات التي تكون عقابا من الله ، لها علامات، كما حدث لقوم سدوم الذي أرسل إليهم سيدنا لوط، اقتلعهم الله من الأرض وقوم صالح وقوم هود وقوم عاد وغيرهم.

وأشار إلى أن الابتلاءات التي تكون عقاب من الله، تكون على خلاف ما يتوقعه الناس، فيرسل الله لهم عقابا جماعيا لا يبقى منهم أحدا.

وأوضح أن الدليل على أن الابتلاء عقاب من الله، هو أن الله يجعل القوم من بعدهم يذكرون ما حدث لهم على أنه عقاب بسبب تفشي الذنب فيهم ولا يوجد فيهم الصالحون، كما فعل الله بقوم نوح، أغرقهم جميعا ولم ينجي منهم إلا المؤمنين.

وأكد الأستاذ بالأزهر، أن العقاب من الله معروف يحصد البلد كلها ولا يبقي منهم أحدا ، كما أنه لا يوجد أحد يترحم عليهم من حولهم لأنهم يعلمون أن هذه القرية كافرة واعتدت على حرمات الله ولم تحفظ حرمة الله.

وتابع: أما زلازل اليوم فهي ليست عقاب من الله بسبب الذنوب، وهناك كان في مصر زلزال عام 1992 ونحن في مصر دولة مؤمنة فيها الصالحون ومنا دون ذلك ، وهدمت بيوت وبقيت آخرى، فهذه تذكرنا بالله واليوم الآخر وتجعلنا أكثر قربة من الله ، وليس هذا عقاب من الله لنا الأمة المسلمة الموحدة بالله.

هل يجوز لي أن أغسل زوجي المتوفى؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، حيث سائلة تقول: هل يصح تغسيل الزوجة زوجها المتوفى والعكس ؟

وقال عاشور : الأصل أنه لا يُغسِّل الرجالَ إلا الرجال ، ولا النساءَ إلا النساء، لافتا أنه: اتفق الفقهاء على جواز تغسيل الزوجة لزوجها ، ما دامت الزوجية كانت قائمة بينهما قبل الوفاة، والأصل في ذلك حديث السيدة عَائِشَة رضي الله عنها قَالت : " لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم إِلَّا نِسَاؤُهُ " .

أما بالنسبة لتغسيل الزوج زوجته فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور إلى جواز ذلك ما دامت الزوجية كانت قائمة بينهما قبل الوفاة ، وذهب الحنفيَّة في الأصح ، والإمامُ أحمد في روايةٍ إلى عدم جواز ذلك ؛ لأن الزوجية انقطعت بالموت .

وشدد على أن الأصل في ذلك أيضًا حديث السيدة عَائِشَة رضي الله عنها أنها قالت : رَجَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ الْبَقِيعِ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي ، وَأَنَا أَقُولُ : وَارَأْسَاهُ ، فَقَالَ : " بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ . ثُمَّ قَالَ : مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي ، فَقُمْتُ عَلَيْكِ ، فَغَسَّلْتُكِ ، وَكَفَّنْتُكِ ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ ، وَدَفَنْتُكِ " .

وأكد أن الأصل في تغسيل الميت هو أن يُغَسِّل الرجلُ الرجلَ، والمرأةُ المرأةَ، ويجوز للزوجة أن تُغسِّل زوجها بالاتفاق، وكذا الزوج يجوز له أن يُغسِّل زوجته ما دامت الزوجية كانت قائمة بينهما قبل الوفاة .

فيما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "كيف أخرج كفارة اليمين وهل يجوز إعطائها لأسرة واحدة، وهل يجوز إخراج القيمة بدلا من الإطعام؟.



وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، ويجوز للمسلم أن يخرج وجبات الإطعام أو إخراج قيمتها.

وأشار إلى أنه يجوز إخراج الإطعام أو الوجبات لعشرة أشخاص، أو إخراج القيمة المالية، ويجوز إعطائها لشخص واحد أو أسرة واحدة، بشرط أن تكون مستحقة.

تخرج كفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين وجبتين من أوسط طعام الحالف، وتختلف الوجبات باختلاف الأماكن والحالة المادية لكل فرد.

هل قراءة القرآن أفضل، أم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.. سؤال ورد دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك .



وقالت دار الإفتاء، إنه لا شك أن أعظم الذكر هو تلاوة القرآن الكريم، لافتة إلى أن العلماء صرحوا بأن الاشتغال بالمأثور من الأذكار في محلِّه أفضل من قراءة القرآن.



وأضافت دار الإفتاء: ففي «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»، (1/ 264): [وَفِي الْقُنْيَةِ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ، وَالدُّعَاءُ وَالتَّسْبِيحُ، أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ] اهـ.

وتابعت: في «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» (1/ 603): [(وَهُوَ) أَيِ: الْقُرْآنُ (أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ الذِّكْرِ)؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «يَقُولُ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُه أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ. وَفَضْلُ كَلَامِ اللهِ تَعَالَى عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. لَكِنَّ الِاشْتِغَالَ بِالْمَأْثُورِ مِنْ الذِّكْرِ فِي مَحَلِّهِ، كَأَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ أَفْضَلُ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ. (وَ) الْقُرْآنُ (أَفْضَلُ مِنْ تَوْرَاةٍ وَإِنْجِيلٍ) وَزَبُورٍ، وَسَائِرِ الصُّحُفِ، (وَبَعْضُهُ) أَيِ: الْقُرْآنِ (أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ) إمَّا بِاعْتِبَارِ الثَّوَابِ، أَوْ بِاعْتِبَارِ مُتَعَلِّقِهِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ فِي: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ .



واستكملت دار الإفتاء المصرية: «وَالْفَاتِحَةِ، وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ. (وَيَتَّجِهُ) أَنَّ صَرْفَ الزَّمَانِ فِي (مَا وَرَدَ) أَنْ يُتْلَى (فِيهِ) مِنْ الْأَوْقَاتِ (ذِكْرٌ خَاصٌّ)، كَإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ، وَالْمُقِيمِ، وَمَا يُقَالُ أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ، وَفِي الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (أَفْضَلُ مِنْ) صَرْفِهِ فِي (قِرَاءَةِ) الْقُرْآنِ تَأَدُّبًا أَنْ يُفَضَّلَ شَيْءٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ اتِّجَاهٌ حَسَنٌ، بَلْ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كَلَامِهِمْ] اهـ.والله سبحانه وتعالى أعلم».

أفتت دار الإفتاء المصرية، بأن الشرع لا يمنع من تحديد يوم والاحتفال به واعتباره مناسبة سنوية يتم الاحتفال به كل عام، طالما أنها لا تتعارض مع تعاليم الدين الحنيف.

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "أنه لا مانع من أن نخصص يوما للاحتفال بالأم وإظهار مدى الحب فكذلك لا مانع شرعا أن نخصص يوما في كل عام لكي يعبر كل شخص عن مشاعره تجاه الآخر لافتا إلى أنه لا يشترط أن يكون هذا اليوم خاصا بالشاب والفتاة فقد يكون خاصا بين الرجل وزوجته أو الرجل وأبنائه وأشقائه وأقاربه".

وتابع: هناك آراء تنادي ببدعة أو حرمة هذه المناسبات معللين ذلك بأنها ليس لها أصول إسلامية بل أنها من ابتكار غير المسلمين وهذا من باب التشبه بغير المسلمين مؤكدا أنه اعتراض غير صحيح لأن التشبه لا يكون إلا بنية التشبه فعلا .

وطالب أمين الفتوى المحتفلون بهذه المناسبة بالحرص على عدم الوقوع في ما يغضب الله عز وجل أو يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي من خلال إظهار المشاعر بشكل لائق وكلمات مهذبة أما القول إنه ليس لدينا إلا عيدين الفطر والأضحى فكلمة عيد تطلق على الشيء الذي يعود كل عام فسمي عيد الحب لأنه يأتي سنويا .

الاطمئنان فى الصلاة وفى الركوع وفى الرفع منه وفى السجدتين وما بينهما فرض وركن، ومن دونه تبطل الصلاة وكأنها لم تكن، هكذا أفتت دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال مضمونة: "ما حكم التسرع فى الصلاة ؟”.

وأكدت دار الإفتاء أن العلماء يقولون إن الاطمئنان هو: استقرار الأعضاء والسكون قليلًا بعد الرفع من الركوع وقبل السجود، وأيضًا بعد الرفع من السجود وقبل السجدة الثانية، ولا بد أن يطمئن المصلى فى ركوعه وسجوده زمنًا يتسع لقوله: سبحان ربى العظيم فى الركوع، أو سبحان ربى الأعلى فى السجود مرة واحدة على الأقل، وإن كانت السنة أن يسبح ثلاثًا على الأقل.

وأشارت الى أنه إذا لم يتحقق ركن الطمأنينة بطلت الصلاة، ولو كانت فرضًا وجبت إعادتها.

واستشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا أَحْسَنَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا قَالَتِ الصَّلَاةُ: حَفِظَكَ اللهُ كَمَا حَفِظْتَنِي، فَتُرْفَعُ، وَإِذَا أَسَاءَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا قَالَتِ الصَّلَاةُ: ضَيَّعَكَ اللهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي، فَتُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلَقُ فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ» أخرجه أبو داود الطيالسى فى "مسنده".