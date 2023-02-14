نواب لأشرف صبحي: نحتاج انتشال الشباب من التطرف والمخدرات

قال النائب أحمد قورة، إن هناك نشاط ملموس لوزير الشباب والرياضة، وأن فريقه المعاون شبابي ويمتاز بالحيوية، إلا أن مركز الشباب الخاص بدار السلام في سوهاج من المراكز الفقيرة باعتراف الأرقام الرسمية، نحتاج تطويره لانتشال الشباب من التطرف والمخدرات، وتطوير 25 ألف متر في مركز الشباب الخاص بدار السلام متوقفة منذ سنوات وتحتاج نظرة عاجلة لها.

أما النائب حسام أبو زيد، فأشار إلى مركز شباب أبوقرقاص الذي تم تجاهله منذ عشرات السنين، وأنه حتى الآن يفتقد للاهتمام الحقيقي، مشيرا إلى أن عديد القرى في المنيا، بمساحات شاسعة على خط واحد، يخدمها مركز شباب واحد يعاني بشدة، وأن الشباب هناك في حالة استغاثة ويطلبون خطة عاجلة من حياة كريمة لكي تنقذهم من هذا الحال.

فيما تسائلت النائبة رحاب الغول، عن غياب الاهتمام بالشباب في نجع حمادي، مطالبة بضرورة الانتهاء من الاستاد هناك، فالدولة تؤكد على شديد اهتمامها بالشباب، ونريد أن نرى لذلك خطوات ملموسة على أرض الواقع.

ويشار إلى أن أعضاء مجلس النواب، قد خصصوا الجلسة العامة اليوم الثلاثاء لمواجهة وزير الشباب والرياضـة بنحو 136 أداة رقابية، حيث يدفع النواب بـ 119 طلب إحاطة و15 سؤالا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات.

كما تتضمن الأدوات الرقابية البرلمانية إشكالية عدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعن عدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية وعن بعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين وضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية.