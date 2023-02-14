خرجت عن صمتها.. ماذا قالت شقيقة قاتلة والدتها ببورسعيد؟ |فيديوجراف

جريمة بورسعيد .. حالة من الذعر والذهول انتابت المجتمع المصري الفترة الماضية، إثر واقعة مقتل داليا مشرفة عمال مستشفى الحياة بمحافظة بورسعيد، حيث أقدمت ابنتها و عشيقها على قتلها، بعد أن افتضح أمرهما من قبل الأم.

وبعد مواجهات تمت بين المتهمين نجلتها "نورهان . خ"، وشريكها “حسين. م” أمام جهات التحقيق بـ بورسعيد، أصدرت محكمة الجنايات حكم الإعدام بحق الفتاة "نورهان" وتحول عشيقها الى محكمة الاحداث.

مش مصدقه حاجة على أختي



وخرجت شقيقة نورهان قاتلة أمها، عن صمتها لأول مرة، قائله: “أنا مش مصدقه حاجة على أختي”، وتعرضت لضغوطات كثيرة في الفترة الماضية، وأختي بريئة ومظلومة.

ولمتابعة المزيد حول دريمة بورسعيد وحديث شقيقة المتهمة بقتل والدتها لأول مرة.. تابع الفيديو جراف التالي: