افتتاح أول مركز علاج طبيعي وتأهيلي متكامل في الشرق الأوسط

تسعى وزارة الشباب والرياضة باستمرار لتطوير المنظومة الرياضية بشكل عام من حيث الملاعب والمعدات ورعاية الأبطال من خلال التعاون مع العديد من الجهات المتنوعة إلى جانب تطوير المنظومة الطبية الرياضية لتوفير كافة احتياجات الرياضيين من تأهيل وعلاج طبيعي وعلاج اصابات الملاعب.

وفي نفس السياق يفتتح يوم السبت المقبل أول مركز متكامل للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في الشرق الأوسط، بحضور المهندس ممدوح زوام وماجد هلال الكعيبي السويدي وذلك في اطار سعي الجميع للاستثمار بمصر.

ويضم المركز، في حي المعادي، أحدث الأجهزة والمعدات الطبية وأكفأ الأطباء المؤهلين ذوى الخبرة والمعتمدين دولياً فى هذا المجال.

ويركز، على تقديم خدمة علاجية ذات جودة عالية، في بديل ناجح لتجارب الاستشفاء خارج مصر، في ظل امتلاكه أحدث الأجهزة بمجال العلاج الطبيعي في الشرق الأوسط.

من جانبه، قال بهاء زوام، عضو مجلس الإدارة والمدير العام، في تصريحات صحفية، إن «المركز» يضم أقساما متخصصة مثل التأهيل العصبى، التورمات الليمفاوي، الطب الرياضى، تأهيل العظام، تأهيل الأطفال، العلاج المائي والاستشفاء، والتغذية، وقسم الإقامة الداخلية والاستشفاء، موضحاً أن «المركز» يضم غرف إقامة مستقلة بخدمة فندقية خمس نجوم للمريض والمرافق.

وتضم وحدة علاج الآلام والعظام، منظومة الشد الإلكتروني الاصطناعي والعلاج بالموجات التصادمية والليزر عالي الكفاءة والتردد الاهتزازي الذكي لعلاج الألم في الحال، والسيطرة على إصابات الملاعب والتأهيل، بالإضافة إلى وحدة الأكوا أو العلاج المائي والاستشفاء، وهي وحدة ذكية تعمل بنظام رقمي للتحكم في درجة حرارة المياه حركتها، واستخدام خصائصها من خلال جهاز المشي تحت الماء وجهاز الفراشة للاستشفاء مع وجودة وحدة الكرايو للاستشفاء في درجة حرارة 130 تحت الصفر.

وتتضمن وحدة الطب الرياضى على التمرين ضد الجاذبية من خلال جهاز التراجي الموجود بمنزل اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، وجهاز «جيم ريدي» المصاحب للنجم المصري الكابتن محمد صلاح، بالإضافة إلى جهاز «ميدي إليت» المفضل لدى اللاعب العالمي ليونيل ميسي، في محاكاة طبيعية للملاعب.

يشمل «المركز» وحدة تأهيل الأطفال ومتحدي الإعاقة، وهي وحدة متكاملة تعمل على إثارة جميع الحواس الخاصة بالطفل على الأصعدة الحسية والحركية والذهنية من خلال غرفة تعمل بالنظام الاصطناعي، ومجهزة بجميع المؤثرات الحسية، والعلاج الوظائفي، علاوةً على وحدة الإقامة الداخلية واستشفاء اليوم الواحد، وتحتوى على غرف فندقية مجهزة بجميع التجهيزات اللازمة لذوي الإعلاقة والرياضيين، لعمل الاستشفاء والعلاج الطبيعي والتأهيلي المكثف.

يتسع «المركز» لوحدة علاج التورمات اللميفاوية، وهي وحدة متكاملة بالعلاج بالهواء المضعوط والليزر عالمي الكفاءة، للسيطرة على الأورام المرتبطة بالأمراض السرطانية وما بعد العمليات الجراحية، بالإضافة إلى وحدة علاج تشوهات العمود الفقري «شروق كلينك» لإعادة العمود الفقري للوضع السليم الصحي عبر منظومة علاجية متكاملة.