مبادرة إبدأ تخطط لافتتاح أكثر من 25 مشروعا قبل نهاية 2023

عرضت القناة الفضائية المصرية تقريرا في برنامج صباحنا مصري عن مبادرة إبدأ التي تهدف لتوطين وتشجيع الصناعة المصرية بالشكل الذي يساعد على زيادة فرص العمل للشباب المصري وتقليل الفجوة الاستيرادية بالشكل المناسب الذي يرفع من قيمة المنتجات المصرية، وذلك منذ إطلاقها في اكتوبر 2021.

وقام الرئيس السيسي بربط مبادرة إبدأ مع مبادرة حياه كريمة بالإضافة إلى عقد شراكات مع كبار المصنعين والمستوردين الأجانب الذين يمتلكون الخبرات الصناعية التكنولوجية وذلك بجانب الإهتمام بتقنين اوضاع المصانع المخالفة؛ ومن هذا المنطلق تم تأسيس شركة إبدأ وهي شركة وطنية هدفها تنمية وتطوير الصناعات المصريه بكل أنواعها بمشاركة مؤسسة حياة كريمة وشريك متخصص في الإدارة المالية هي شركة أي إن أي المصرية؛ كما اهتمت المبادرة بمساعدة المصانع المتعثرة.

وأوضح التقرير أن خطة عمل إبدأ اعتمدت على قاعدة بيانات قوية ثم بعد ذلك حدثت المفاوضات بين المبادرة و أكثر من 100 شركة مصرية واجنبية لمشاركة المبادرة في أحلامها وتم عقد أكثر من 65 شراكة كبرى وتنفيذ اكثر من 65 مشروعا مع اكثر من 33 مستثمر مصري واكثر من 24 مستثمر اجنبي من 14 دولة اجنبية.

وأضاف التقرير أن المبادرة مستمرة في جذب الإستثمارات الأجنبية من أجل المساهمة في إنشاء مصانع كثيرة على أرض مصر لتصنيع منتجات مصرية وخفض حجم المنتجات المستوردة من الخارج وذلك سيعود على الاقتصاد المصري ويوفر العملات الأجنبية مع زيادة حجم الصادرات من 12 ل 14 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن المبادرة بالتنسيق مع شركائها نظمت زيارة لمجموعة من الشركات الأجنبية للاراضي المصرية للاطلاع على المشاريع الجديدة وتأكدوا أننا نسير في الإتجاه الصحيح، موضحا المبادرة تخطط لافتتاح اكثر من 25 مشروعا قبل نهايه 2023 و9 مشروعات خلال 2024.

وقال مسئوولون في المبادرة ضمن التقرير أنه تم عقد أكثر من 200 اجتماع فني وتنسيقي مع الشركاء والجهات الرسمية وتم تطوير من خلالهم خطة العمل وتم التحول من مرحلة التحولات الاستثمارية إلى مرحلة التفاهمات القانونية وتأسيس الشركات الصناعية وبعد ذلك تم الإنتهاء من التصميمات الهندسية في 8 من المشروعات وبدأنا الإنشاءات المدنية في 6 مشروعات مثل مصنع مكونات مياه الشرب والصرف الصحي و مجمع مصانع وسائل النقل الخفيف وغيرها من المصانع.