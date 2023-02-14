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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

توزيع بطاطين على 450 مستفيدا من غير القادرين بمركزي الطود والقرنة بالاقصر

صدى البلد

 أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، عن توزيع بطاطين على 450 مستفيدا من غير القادرين بقرى نجع الجسور  ونجع خميس ونجع الفتاتيح ونجع الطويل ومنشية النوبة مركز الطود، وقرى البعيرات والمريس ونجع حسان مركز القرنة، فى محافظة الأقصر، وذلك تزامنا مع استمرار الأجواء الشتوية الباردة .

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وأوضح محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، ان التوزيع جاء ضمن حملة "ستر ودفا" التى اطلقتها المديرية بالتعاون مع جمعية الاورمان، مؤكدا على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

وأوضح بغدادى ان توزيع البطاطين جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، مشددا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص المستفيدين من البطاطين، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

وأشاد بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مؤكدا أن أهم  ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وان الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.

من جانبه أوضح  اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان التوزيع تم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا ان  المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

وأضاف شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى ومدن الأقصر تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها .

جدير بالذكر أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين .

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