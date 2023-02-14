وزيرة البيئة: التغيرات المناخية أثرت على محصول القطن المصرى.. وعلى الإنسان العودة للأطعمة قليلة الكربون

وزيرة البيئة:

يجب الاستفادة من مخلفات الطعام واستغلالها بشكل أمثل

٢٠٢٢ و٢٠٢٣ شهدا أزمة كبيرة فى الأمن الغذائى والطاقة

ضرورة اعتماد الإنسان والتعود على استخدام الأطعمة قليلة الكربون

الطريقة التي تتبعها النظم الغذائية الحالية ليست مستدامة ما يساهم في تغير المناخ

مصر استغلت مشروعات المخلفات الزراعية والاعتماد عليها كأسمدة تستخدم فى الزراعة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ في جلسة بعنوان "نظم الغذاء والزراعة في الانتقال من COP27 إلى COP28 المنعقدة ضمن منتدى "تحول النظم الغذائية" الذى يعقد على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٣ بإمارة دبي.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال الجلسة أهم العقبات التى تواجه تحول النظم الغذائية، وهى الطريقة التي تتبعها النظم الغذائية الحالية ليست مستدامة، ما يساهم في تغير المناخ، ويتسبب في إزالة الغابات وتدهور الأراضي، وارتفاع معدلات التلوث وزيادة الضغط على الموارد التى هى قليلة بالفعل، مما يتسبب أيضًا في آثار اجتماعية واقتصادية مع زيادة عدم المساواة عندما يتعلق الأمر بإمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف، وهو ما يدفعنا إلى العمل على إيجاد حلولاً لتحويل مثل هذه الأنظمة لتصبح أكثر استدامة وإنتاجية وإنصافًا.

وتابعت وزيرة البيئة أن هذا التحول يواجهه الكثير من التحديات، وهو ما يتطلب تعبئة المجتمع الدولي لدعم مثل هذا التحول لتطبيق الممارسات المستدامة ، مع مراعاة التحديات الكوكبية وزيادة عدد السكان الذين يحتاجون إلى طعام مغذي ومتنوع ومناسب.

الأمن الغذائي

وأكدت ياسمين فؤاد، أن ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ شهدا أزمة كبيرة فى الأمن الغذائى والطاقة، والصراعات والأزمات السياسية، وفى وسط كل هذا كان هناك تحدياً لوضع قضية التغيرات المناخية على الأجندة الدولية، ونجحنا فى ذلك من خلال مؤتمر المناخ، مشيرة إلى نقطة هامة وهي ضرورة اعتماد الإنسان والتعود على استخدام الأطعمة قليلة الكربون والعمل على تغيير العادات المستخدمة فى الاعتماد على الأطعمة عالية الكربون والتعامل الجيد والاستفادة من مخلفات الطعام واستغلالها بشكل أمثل.

تغير المناخ

وأضافت الوزيرة أن هناك العديد من المبادرات العالمية التي تعزز الزراعة المستدامة، كمبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام أو مبادرة FAST ، ذات الهدف الطموح "لتنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين كمية ونوعية مساهمات تمويل المناخ من أجل تحول الزراعة والنظم الغذائية بحلول عام 2030 ، لدعم التكيف والحفاظ على مسار 1.5 درجة مع دعم الأمن الغذائي والاقتصادي "، موضحةً أن مبادرة "FAST " تهدف إلى تعزيز رؤية شاملة ، مع مراعاة خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها للمفاضلات والتآزر، لإطلاق الإمكانات والاحتياجات الكاملة لنظم أغذية زراعية أكثر استدامة".

وأوضحت وزيرة البيئة أن مبادرة الزراعة تسمح للمزارعين بالوصول إلى الأرض ورأس المال والتمويل المستدام الذى يساعده على مواجهة التغييرات المناخية، مشيرة إلى تأثيرات التغيرات المناخية ونقص المياه على محصول هام بالنسبة لمصر وهو القطن المصرى التى تشتهر مصر بزراعته وهو ما دفع مصر لتنفيذ مشروع فى صعيد مصر لزراعة القطن ونسجه وهو ما يربط بين الزراعة والصناعة، كما بدأت مصر مشروعات لاستغلال المخلفات الزراعية والاعتماد عليها كأسمدة تستخدم فى الزراعة مرة أخرى ويمكن للمزراع الإعتماد عليها.

وشددت الوزيرة على أهمية رفع الوعى البيئى بمبادرتى الزراعة Fast والمخلفات والاهتمام بذلك لطلاب المدارس والجامعات وزيادة وعيهم بقضايا التصحر والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجى ، لبناء جيل قادر على مواجهة التغيرات المناخية .

كما أشارت وزيرة البيئة خلال الجلسة إلى العلاقة كبيرة بين الماء والغذاء والطاقة وجميعهم احتياجات أساسية عند التطرق لقضية تحول النظم الغذائية لأن إرتفاع الوعي في الاستهلاك يساعد علي توفير الموارد ويساهم فى تحسين إنتاج الغذاء ، موضحةً أن مصر أهتمت بربط تلك الموضوعات من خلال برنامج نوفى (NWFE)، والذى ربط بين الطاقة والمياه والغذاء، من خلال استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة القابلة للتمويل فى رى الأراضى الزراعية وبالتالى انتاج الطعام نظراً لكون الغذاء والمياه مشروعات ليست جاذبة للتمويل وهذا الدمج ساهم فى توفير فرص عمل وتحقيق التوازن بين برامج التخفيف والتكيف واستخدام تكنولوجيات جديدة .

وأوضحت مبعوث مؤتمر المناخ أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية أعطى إهتماماً كبيراً لموضوع الزراعة من خلال إقامة عمل مشترك لمدة أربع سنوات في شرم الشيخ بشأن تنفيذ العمل المناخي الخاص بالزراعة والأمن الغذائي ، بما في ذلك تنفيذ نتائج عمل "كورونيفيا " المشترك الذى يدعم قطاع الزراعة في التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من حدته.

ومن بين أهداف العمل المشترك "تقديم الدعم والمشورة التقنية للأطراف والهيئات المنشأة والكيانات التشغيلية للآلية المالية بشأن العمل المناخي لمعالجة القضايا المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي"، مشيرةً إلى أحدث تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، والتى توضح أن "الإنتاج الزراعي قد تأثر سلباً بتغير المناخ. نظراً لتأثره بإرتفاع درجات الحرارة وشدة الموجات الحارة وطول مدتها ، والجفاف والفيضانات في المستقبل تمثل أيضاً خطرًا كبيرًا على الأمن الغذائي ، وستكون الزراعة والآثار أكثر حدة على البلدان والمجتمعات التي تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي " .

ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أنه لابد ونحن فى طريقنا للانتقال من مؤتمر COP27إلى مؤتمر COP28 أن نحافظ على الصلة بين الزراعة والتكيف ، وتعزيز إجراءات التكيف الزراعي لتحسين الإنتاجية وزيادة الأمن الغذائي، والتى تعد أحد العناصر الأساسية في إطار برنامج عمل جلاسكو - شرم الشيخ بشأن الهدف العالمي بشأن التكيف، مشددةً على ضرورة تناول تدابير التكيف و دعم البلدان النامية بمشاريع التكيف التي تزيد من الأمن الغذائي في هذه البلدان، كمشاريع تحسين إنتاجية المحاصيل لمواجهة آثار تغير المناخ والظواهر المناخية المتطرفة.