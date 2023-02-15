مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-2-2023 في القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان

يكثر البحث كل يوم على محرك البحث العالمي جوجل عن مواقيت الصلاة.. موقع “صدى البلد” يقدم خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب مدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

ويؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة ٥:٠٨ ص، ويبقي على صلاة الفجر 4 ساعات و8 دقائق فإن استطعت أن تقيم الليل فستكون من أهل القيام الذين مدحهم الله في جملة عباده الأبرار، ولأن قيام الليل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجْر ٥:٠٨ ص

الشروق ٦:٣٥ ص

الظُّهْر ١٢:٠٩ م

العَصر ٣:١٩ م

المَغرب ٥:٤٣ م

العِشاء ٧:٠٢ م

مواقيت الصلاة فى الجيزة

الفجْر ٥:٠٨ ص

الشروق ٦:٣٥ ص

الظُّهْر ١٢:٠٩ م

العَصر ٣:١٩ م

المَغرب ٥:٤٤ م

العِشاء ٧:٠٢ م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجْر ٥:١٤ ص

الشروق ٦:٤٢ ص

الظُّهْر ١٢:١٤ م

العَصر ٣:٢٣ م

المَغرب ٥:٤٧ م

العِشاء ٧:٠٦ م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر ٤:٥٩ ص

الشروق ٦:٢٢ ص

الظُّهْر ١٢:٠٣ م

العَصر ٣:١٨ م

المَغرب ٥:٤٣ م

العِشاء ٦:٥٧ م