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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء اليمن: المرحلة الحالية دقيقة وتحتاج لدعم المؤسسات الوطنية لتجاوز الأزمة

رئيس الوزراء اليمني
رئيس الوزراء اليمني

قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، إن بلاده مرت بعشر سنوات شديدة الصعوبة؛ منها ثماني سنوات من الحرب والصراع مع الحوثيين ما انعكس على أوضاعها وعلاقاتها داخلياً وخارجياً، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية دقيقة وتحتاج إلى دعم المؤسسات الوطنية بشتى الوسائل.

وأكد المسئول اليمني - خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي - أن للإمارات بصمة تاريخية في دعم اليمن لاسيما خلال السنوات العشر الماضية التي شهدت أزمات كبيرة في بلاده، وأنه لولا دعم الأشقاء والإصلاح الاقتصادي لانهار اليمن، لافتًا إلى أنه كان يجب اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة لدعم الاقتصاد؛ منها خفض الإنفاق العام في الوقت الذي انكمشت فيه الموازنة بشكل كبير، وأن عجز الميزانية وصل إلى 80%، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضح أن اليمن نجح في خفض العجز ولولا الإصلاح الاقتصادي والتمكن من الصمود لانهارت الدولة اليمنية، مشيرًا إلى أن الوضع حاليًا أصبح أفضل حيث تعمل المؤسسات بفعالية وعلى مختلف الصعد، منوهًا بدور الإمارات في تنفيذ أول وأكبر محطة للطاقة بقدرة 120 ميجاوات.

وقال رئيس الوزراء اليمني إنه في الوقت الذي دمرت فيه ميليشيات الحوثي الجامعات، أنشأت الحكومة اليمنية جامعات جديدة بمساعدة من الحكومة الإماراتية، ولكن تبقى قضية جودة التعليم هي التي تشغل الحكومة اليمنية، مؤكدا حق بلاده في التطلع إلى مستقبل أفضل، وتجاوز ما خلفته الحرب ليعود اليمن لسابق عهده.

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