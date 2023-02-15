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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

أم تحتجز ابنتها وتقيدها بالسلاسل في البرازيل.. شاهد

صدى البلد

قيدت  أم ابنتها التي قاربت من عمر الأربعين بالسلاسل الحديدية بيديها وقديمها داخل غرفة مظلمة في منزلها لمدة 20 عاما، بولاية إسبيريتو سانتو، جنوب شرق البرازيل.

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وألقت الشرطة البرازيلية، القبض على أم في حالة سكر؛ إثر مداهمة بيتها وإنقاذ ابنتها “روزينالفا دا سيلفا” 39 عاما، حيث احتجزتها والدتها لمدة 20 عاما في زنزانة معدنية قذرة.

وأكد قائد شرطة الولاية البرازيلية، كارلوس براجا، أن والدة السيدة الثلاثينية كانت تحت تأثير الكحول عندما داهم رجال الشرطة المنزل واعتقلوها، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء.

ولفتت الشرطة إلى أن الفتاة كانت تعاني من الجفاف والجوع عندما اكتشفوها مختبئة داخل الزنزانة حتي نقلها المسعفون إلى المستشفى الإقليمي  فلا تزال تحت الملاحظة وتتلقى العلاج من سوء التغذية الحاد.

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