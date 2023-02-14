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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحكومة تستجيب لطلب النائبة إيلاريا حارس وتفعّل وقتا محددا لذوي الهمم بالنوادي الرياضية

النائبة إيلاريا
النائبة إيلاريا سمير حارس

وجهت النائبة إيلاريا سمير حارس، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، الشكر للحكومة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي على سرعة الاستجابة لطلبها بشأن تنفيذ القرار الوزاري بتفعيل وقت محدد لذوى الاحتياجات الخاصة في النوادي بجميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة لمواجهة الدكتور أشرف صبحي بعدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النواب.

وخلال كلمتها على هامش الجلسة العامة، قالت حارس إنه تم اتخاذ الإجراءات بشأن دراسة المقترح الخاص بتفعيل وقت محدد لذوى الاحتياجات الخاصة في النوادي بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالإشارة إلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الهمم من الحقوق المكتسبة بما يضمن منظومة دمجهم في المجتمع بشكل كامل، وتهيئة المرافق والخدمات لهم والمساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الانسان وحرياته الأساسية في الميادين المدنية والاقتصادية والإنسانية والحريات الأساسية.

ونوهت عضو مجلس النواب، بأن وزير الشباب والرياضة، وافق على مخاطبة مديريات الشباب والرياضة بجميع محافظات جمهورية مصر العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التنسيق مع الأندية التابعة لها داخل المحافظة من أجل نظر طلب الإحاطة لتخصيص وقت محدد داخل الأندية الرياضية والاجتماعية بقسم الألعاب الترفيهية للأطفال ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة لصعوبة مواكبة الأطفال الطبيعيين أثناء اللعب داخل هذه الأماكن الترفيهية، وتم التعميم على جميع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن النائبة إيلاريا سمير حارس، تقدمت سابقا بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب، وتوجيهه لكل من رئيس مجلس الوزراء  الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن عدم تنفيذ القرار الوزاري بتفعيل وقت محدد لذوى الاحتياجات الخاصة في النوادي بجميع أنحاء الجمهورية.

ذوي الاحتياجات الخاصة الشباب والرياضة الحكومة مجلس النواب وزير الشباب أشرف صبحي

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