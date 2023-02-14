نوع الموديل و3 سنوات شهادة المنشأ| برلماني: مقترحات عدة لسيارات المصريين بالخارج

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن عدد المسجلين للحصول على سيارة من المصريين بالخارج وصل إلى 39 ألفا وبلغ عدد المسددين منهم 11404، وذلك وفقا لحديث رئيس مصلحة الجمارك خلال اجتماعه اليوم في اللجنة.

وأضاف “ نظير” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مقترح إجراء تعديلات لقانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذي يقضى بإضافة مدة شهرين، معقبا “ ندعم أي خطوة من شأنها تعزيز الإحتياطى من النقد الأجنبي”.

تحقيق عوائد بالمليارات الدولارية

و أشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق عوائد بالمليارات الدولارية، لافتا إلي أن العائد الذي تم الوصول إليه من تطبيق هذا القانون أقل من المستهدف بشكل كبير حيث يقل عن 200 مليون دولار وبالتالي فإن فكرة إضافة هذه المدة ستسهم في زيادة الطلبات المقدمة من المصريين بالخارج.

وأستطرد النائب : هناك العديد من المقترحات التي تقدم بها النواب في هذا الملف، كان أبرزها نوع موديل السيارة و تحديد حد أدنى 3 سنوات على شهادة المنشأ لها، لذا من المقرر إستكمال مناقشة هذه المقترحات في خلال الأسبوعين القادمين.

واختتم البرلمانى حديثه، بالتأكيد على أن هناك تضافر بين وزرات الهجرة والمالية في هذا الملف، كما أنهم لا يمانعون في إضافة أي إجراء داعم لزيادة التحويلات الدولارية بما يدعم الخزانة العامة للدولة.