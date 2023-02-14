دفاع عن النفس.. تعهد جديد من حلف الناتو بشأن دعم أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إن حلفاء الناتو، الذين يعملون عن كثب مع الاتحاد الأوروبي، سيواصلون دعم أوكرانيا “طالما أن الأمر يتطلب ذلك” حتى تتمكن كييف من التمسك بحقها في الدفاع عن النفس.

وأكد ستولتنبرج، لدى افتتاحه اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل: “حلفاء الناتو يقدمون دعمًا غير مسبوق لأوكرانيا. اليوم سنناقش دعمنا المستمر، وهو أمر ضروري لمساعدة أوكرانيا على أن تسود كدولة مستقلة ذات سيادة ودعم النظام الدولي القائم على القواعد”.

وأضاف أن “الرئيس بوتين ارتكب خطأين استراتيجيين، لقد استخف بقوة وشجاعة شعب أوكرانيا وقواتها المسلحة، واستخف بعزيمة ووحدة الناتو وشركائنا”.

كما حضر الاجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.

وخلال كلمته الافتتاحية، طلب ستولتنبرج من الحضور الوقوف دقيقة صمت تضامناً مع ضحايا الزلزال المميت الذي ضرب تركيا وسوريا.