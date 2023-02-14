وكالة أنباء الشرق الأوسط: طفرة كبيرة في التعليم العالي بمصر .. فيديو

تحدث أيمن صقر، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والمتخصص في ملف التعليم، عن دور الدولة في تطوير التعليم العالي في المحافظات.

وقال "صقر"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية في مصر، بتطوير التعليم بشكل عام، والتعليم العالي بشكل خاص.

وأضاف، أن هذا تمت ملاحظته بقوة خلال السنوات الثماني الأخيرة، حيث حدثت طفرة كبيرة في عدد الجامعات التي تم إنشاءها خلال هذه السنوات.

وتابع، أنه في عام 2014 كانت هناك 23 جامعة حكومية، ارتفعت الآن إلى 27 جامعة حكومية، أهمها الوادي الجديد والأقصر، إضافة إلى زيادة الجامعات الخاصة والأهلية من 26 إلى 40 جامعة.

وأردف، أن هذا يعني أن هناك طفرة كبيرة واهتماما قويا بالتعليم العالي في مصر، حيث من المأمول أن يصل عدد الجامعات في مصر إلى 100 جامعة بحلول عام 2030.