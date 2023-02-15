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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أحب الأعمال إلى الله ليلة الإسراء والمعراج.. مجدي عاشور يكشف عنها

صدى البلد

ليلة الإسراء والمعراج  فضل من الله وعطاء لنبيه ، وعلى المسلم أن يحتفل بهذه المعجزة كما شاء سواء بالصدقة أو المواقف التربوية المستفادة من هذه المعجزة .

أحب الأعمال الى الله في ليلة الإسراء والمعراج


أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن رحلة الإسراء والمعراج معجزة كبرى فيها من الدروس ما نحن بحاجة إليه الآن مثل الأخذ بالأسباب، وأنه مع كل أزمة أو محنة توجد منحة علينا أن نسعى إليها بالجد والاجتهاد والعمل.


وأضاف «عاشور» أن ليلة السابع والعشرين من رجب مباركة، ناصحًا المسلمين بكثرة الذكر وقراءة القرآن الكريم وسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- والاطلاع على سيرته العطرة، وصلاة ركعتين قيام ليل، منبهًا على أن الصلاة معراج القلب إلى الله تعالى، مشيرًا إلى أنها رحلة روحية يطوي الإنسان فيها فواصل البعد بينه وبين الله، ويدنو من خالقه ورازقه -سبحانه وتعالى-.

وألمح إلى أنه في الصلاة يكون الإنسان في موارد القرب والحب الإلهي العظيم، ويعلن عن تصاغره وعبوديته لخالقه، وتتسع أمام الإنسان آفاق العظمة والقدرة الإلهية المطلقة، ويتجسّد للإنسان فقره وضعفه وحاجته إلى غنى بارئه ورحمته، وتزول الحجب بين العبد وربّه، فتفيض إشراقات الحب والجمال الإلهي على النفس، لتعيش أسعد لحظات الإيمان والرّضى.
 

ولفت عاشور ، إلى أن كل إنسان يستطيع أن يعرج يوميًا إلى الله تعالى عن طريقة أداء الصلوات، موضحًا أن أداء الصلاة ليلًا فهذا إسراء وأداء الصلوات في أكثر من مكان يعد معراجًا لأن الانتقال من طاعة إلى طاعة فهو معراج يقرب العبد من ربه -عز وجل-، منوها بأن المعنى الحقيقي للمعراج هو القرب من الخالق جل شأنه.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليلة الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج ليلة السابع والعشرين الدكتو مجدى عاشور دار الإفتاء

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