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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كريمة عوض: جروب دشمل الإرهابي يحرض ضد نهاد أبو القمصان ويتهمها بالكفر

نهاد أبو القمصان،
نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة

أكدت الإعلامية كريمة عوض، أن جروب "دشمل" على تليجرام والذي طرحوا فكرته خلال حلقة أمس، والذي يوجه بدعوات الابتزاز ضد الفتيات يحرض ضد نهاد ابو القمصان.

وأضافت "عوض"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الجروب حصل على صورة من الحلقة للمحامية نهاد أبو القمصان، ووجه الدعوات بنحرها، متابعة: "قالوا أنها كافرة ومرتدة وعدوة الله ورسوله".

وأوضحت أن "دشمل" هو جروب موجود على "تيلجرام" ويبتز الفتيات بشكل كبير، وكان البرنامج تقدم خلال حلقة أمس ببلاغ للنائب العام ضد هذا الجروب.

وكانت نهاد أبو القمصان، تحدثت خلال حلقة أمس من برنامج "حديث القاهرة"، عن الخطر الذي يواجه الفتيات من قبل هذا الجروب، ووصفت "دشمل" بأنه جروب وتنظيم إرهابي، ولابد من تتبعها وضبطهم بسرعة من قبل مباحث الإنترنت.

 

بالتقدم ببلاغ للجهات المختصة،

وأضافت "أبو القمصان"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مؤسسي جروب "دشمل" مجموعة إرهابية، ولابد من المتضررين من قبل هذه الجروبات التي تتعرض لهم بالابتزاز بالتقدم ببلاغ للجهات المختصة، موضحة أن هذه الجروبات خطر يؤثر على المجتمع كله.

كريمة عوض جروب دشمل نهاد أبو القمصان تيلجرام إرهاب

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