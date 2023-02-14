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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن زايد والبرهان يبحثان العلاقات المشتركة بين الإمارات والسودان

صدى البلد

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة والمتطورة بين الخرطوم وأبو ظبي، بجانب أوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة، والسبل الكفيلة بتطويره وترقيته بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وقال اعلام مجلس السيادة في بيان الليلة: جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من المسئولين بدولة الامارات للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والوفد المرافق له، بقصر البحر بمدينة أبو ظبي مساء اليوم، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات مشتركة تناولت أوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة، والسبل الكفيلة بتطويره وترقيته بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين، كما تطرقت الجلسة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقدم الفريق أول ركن البرهان، خلال الجلسة، شرحا لتطورات الأوضاع السياسية بالبلاد بعد توقيع الاتفاق الإطاري، والجهود الجارية لتوسيع قاعدة المشاركة، تمهيدا لتشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية.

كما عبر رئيس مجلس السيادة عن تقديره لمواقف دولة الإمارات الداعمة لإنجاح الفترة الانتقالية. 

من جانبه أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوف الإمارات ودعمها للسودان، معربا عن أمله في أن يتمكن السودانيون من تجاوز الأزمة الراهنة في أقرب وقت، والعبور ببلادهم إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.

الجدير بالذكر ان رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له، وصل اليوم إلى مدينة أبو ظبي، في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

رئيس دولة الإمارات الخرطوم أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان الامارات بن زايد آل نهيان لإمارات العربية المتحدة

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