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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شعرت به دول بأوروبا| زلزال عنيف يضرب رومانيا.. وأنباء عن وقوع أضرار

زلزال
زلزال

أعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 5.6 درجات ضرب رومانيا وشعر به سكان دول مجاورة في أوروبا.

وكشفت تقارير محلية وأنباء نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أضرار طفيفة لحقت بمبان وسيارات في رومانيا، وأظهرت أهالي يسارعون للخروج من أبنية.

ولم تسجل تقارير إصابات أو خسائر كبيرة.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات في مقاطعة جورج جنوب شرق رومانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.7 درجة ضرب رومانيا.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا وكان مركزه على بعد 56 كيلومترا شمال شرقي دروبيتا تورنو سيفيرين في رومانيا.

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لليوم الثاني.. زلزال عنيف بقوة 5.7 ريختر يهز رومانيا

وبالأمس، أفاد المعهد الوطني الروماني لبحوث تطوير فيزياء الأرض، بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة ضرب جنوب غرب رومانيا.

وقال المعهد الوطني الروماني: "في الساعة 16:58:06 كان هناك زلزال قوي في أولتينيا، مقاطعة جورج، بقوة 5.2 درجة على عمق 15 كيلومترًا".

اوروبا رومانيا مقاطعة جورج زلزال

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