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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخبار الحوادث.. وزير الداخلية يبحث مع نظيره الغانى العلاقات المشتركة.. السجن المؤبد لعامل لحيازته مخدرات وأسلحة

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عدد من الاخبار والتقارير الهامه خلال الساعات الماضية والتى جاءت كالتالى:

 

السجن المؤبد لعامل و7 سنوات لآخر لحيازتهما مواد مخدرة وأسلحة بنجع حمادي


قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بمعاقبة عاملين، بالسجن المؤبد، والسجن 7 سنوات، لاتهامهما بالاتجار في الحشيش المخدر والشابو بنطاق مركز نجع حمادى.. صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبوالمعارف عبد الشافى، وأحمد صالح، وأسامة الأمير.
 

الحكم في دعوى إثبات نسب ضد لاعب شهير 28 مارس
 

حجزت محكمة الأسرة بالجيزة، دعوى إثبات النسب التي أقامتها سيدة ضد لاعب شهير إلى جلسة 28 مارس للحكم.. وجاء بالدعوى التي تقدم بها عامر الديب دفاع السيدة "أ. ح" اتهام السيدة للاعب بالزواج منها عرفيا وحملها، وحين أخبرته بحملها تهرب منها وأنكر نسب الطفل، الأمر الذي دفعها لإقامة دعوى لإثبات نسبه من الطفل، وتم تحديد جلسة اليوم لنظر طلب ادعاء السيدة.

 

10 أحكام جنائية.. القضاء الإداري يرفع اسم مواطن من سجلات الداخلية
 

قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن محو اسم مواطن من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي والحاسب الآلي وكارت المعلومات بوزارة الداخلية عن القضايا المبينة بعريضة الدعوى وعددها 10 قضايا جنائية.

 

تأجيل دعوى إنشاء لجنة لوضع ضوابط أخلاقية للمهن التمثيلية

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أيمن محفوظ المحامي والتي يطالب فيها بإنشاء لجنة لوضع ضوابط أخلاقية وأدبية ودينية للمهن التمثيلية، يخضع لها كل ممثل في كافة الأعمال الفنية داخل أو خارج مصر ووفق تصريح خاص من النقابة، لجلسة 14 مايو المقبل.

 

وزير الداخلية يبحث مع نظيره الغانى العلاقات المشتركة

استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، ألبرت كان داباه وزير الأمن القومى لجمهورية غانا، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.. استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين.

الحوادث وزير الداخلية الداخلية مخدرات اسلحة

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