تسويق السياحة الثقافية بالأقصر عن حفل حتشبسوت: 45 مليونا شاهدوا الاحتفالية

أشاد محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالاقصر بردود الفعل التي جائت بعد تنظيم حفل معبد الملكة حتشبسوت في البر الغربي بمحافظة الأقصر، قائلاً : " شيء مشرف وضخم وأفضل دعاية للسياحة في مصر خاصة أن 75% من الحضور كانوا من الاجانب ولهذا أثر عظيم على السياحة وهي بمثابة رسالة تسويقية غير مسبوقة وغير تقليدية "

وقال محمد عثمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" كنا محتاجين حدث بهذه القيمة والفكرة التسويقية خاصة ان هذا الحفل شاهده 45 مليون شخص على التواصل الاجتماعي في 24 ساعة ولو فرضنا أن 20% منهم فكروا بعد مشاهدتهم الحفل يجوا الاقصر هيبقى تسويق رائع غير مسبوق .

مطالباً بتكرار هذه الاحداث الضخة بإعتبارها توجه رائع للتسويق قائلاً : : لازم تكون هناك أجندة سياحية بتواريخ لاتتغير لاقامة حفلات وهي اجندة تسويقية سياحية للاقصر واسوان وهو مطلوب عشان كل العالم يشوف عظمة التاريخ خاصة أن السائع الثقافي يختلف عن سائح الشواطيء في كمية الانفاق "

مكملاً : حان الوقت أن نهتم بسياحة الكيف وليست الكم حيث ان عائد السياحة الثقافية كبير جداً مقارنة بالانواع السياحة الاخرى رغم أن أعداد السائحين به اقل "

وعن الانتقادات التي وجهت لاقامة الحفل في المعبد وموقعه ، قال :" الحفل لم يكن داخل معبد حتشبسوت نفسه لكنه كان في المدخل وليس في قلب الاثر ذاته وأقيم بمسافة بعيدة "