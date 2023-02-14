عاجل
نشرة الفن.. معلومات عن صالح عبدالنبي بعد ظهوره مع أنغام.. وأسعار مسرحية أحمد حلمي الجديدة نشرة المرأة والصحة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفستان أسود احتفالا بعيد الحب.. 4 أبراج لا تعترف بمشاعرها بسهولة.. إزاي تتأكدي من حب الرجل لك.. هدية غريبة من منوفي لزوجته في الفلانتين مد فترة العمل بقانون استيراد سيارات المصريين من الخارج.. مكاسب محتملة فولكس فاجن جولف بـ130 ألف جنيه| تفاصيل حل أزمة اللبس الغامق لمخالفة الرادارات لعدم ارتداء حزام الأمان.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عقوبة اختلاس الألقاب والوظائف بدون وجه حق وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق وذلك وفقا لقانون العقوبات الذي وضع عقوبات تصل للحبس والغرامة لكل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا

 

والمادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

 

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

الحكومة قانون العقوبات رئيس الجمهورية الوظائف العمومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 15 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

على قد الإيد .. بـ 50 ألف جنيه 5 سيارات مستعملة

ماذا حدث بعد إسقاطه؟.. أسرار البالون الصيني بعد نجاح أمريكا بانتشال حطامه

دار الإفتاء: البنوك تهدف للحفاظ على الطبقة الوسطى من التآكل

بعد الزلزال المدمر..العراق ترسل 90 ألف طن من النفط تضامنا مع سوريا وتركيا

وزير السياحة والآثار يتفقد المتحف المصري الكبير ومراكب خوفو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل؟.. نجمات يتنافسن في عيد الحب بإطلالات جريئة

3 رسائل من كولر لـ اللاعب.. مصير برونو سافيو مع الأهلي

نجمة تركية ارتدته قبلها.. بطانة فستان رايا ابى راشد تفسد اطلالتها

فاجئوا الجميع بخروجهم أحياء..كيف نجى شقيقان تحت الأنقاض 8 أيام؟

فيديو

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ