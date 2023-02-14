ميدو يكشف تناقض التناول الإعلامي للحالات التحكيمية: على الكيف



انتقد أحمد حسام ميدو، التناول الإعلامي لمطالبات سموحة باحتساب ركلة جزاء ضد نادي الزمالك خلال منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم، مشددا على أن التناول الإعلامي يختلف مع الأندية الأخرى.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأخطاء التحكيمية واردة ولكن في إنجلترا نقد الحكام واجب وطبيعي، في الإعلام والدليل تعليق ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على اعتذار لجنة الحكام بعد الخطأ المُرتكب" .

وأضاف: "فوجئت إن الدنيا اتقلبت بعد ركلة جزاء سموحة اللي متمش احتسابها ضد الزمالك، لما رجعت للحالات السابقة لأندية مختلفة لقيت إن نفس الإعلاميين عملوا نفسهم مش واخدين بالهم خالص، وكأن الأندية دي أندية مش مصرية، والموضوع مبقاش تناول إعلامي بقى بجاحة إعلامية" .

وواصل: "في ماتش إنبي وفيوتشر، في ضربة جزاء اتحسبت لفيوتشر، والكورة دي مش ضربة جزاء لو في 10 خبراء تحكيم كانوا هيقولوا انها مش ضربة جزاء، وعشان نادي إنبي ملوش جمهور، وملوش ظهير إعلامي، مفيش إعلامي في مصر خصص لبرنامجه دقيقة واحدة عشان يتكلم على ضربة الجزاء دي"

واختتم: "في ماتش الاتحاد وأسوان، تم إلغاء هدف لأسوان صحيح، والاتحاد كسب، مبروك للاتحاد مش دي قصتي لكن مفيش إعلامي واحد اتكلم على الكورة دي، هل التناول الإعلامي للحالات التحكيمية أصبح على الكيف وعلى مزاج مقدم البرنامج"

