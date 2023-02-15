جمعهم الزلزال..خناقة بشعة بين لاعبي كرة قدم من روسيا وأوكرانيا في تركيا

نشب شجار حاد بين لاعبو كرة قدم من روسيا وأوكرانيا في فندق في تركيا عندما جمعتهم قوات الامن بنفس الغرف بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد.

وبحسب ما ورد عن صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، اضطر لاعبو الدرجة الثانية الروسية شينيك ياروسلافل ونادي الدرجة الأولى الأوكراني إف سي ميناج إلى تقاسم نفس الإقامة بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، وتجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا 35000 ، لكن من المتوقع أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع.

وتسبب الشجار المميت بين لاعبي الفريقين في اصابات للاعبين بكسور في العظام.



وفقًاللمراقب الأوكراني Zorya Londonsk ، بدأت التوترات تتصاعد عندما أدلى لاعب Minak بتعليق حول سلوك لاعب روسي ، وشعر أنه تصرف بشكل غير لائق تجاه أحد موظفي الفندق، كما زعمت تقارير أن الأوكراني ضرب النجم الروسي بعد أن رفض الاعتذار عن سلوكه.

ثم انخرط زملاء الفريق من كلا الجانبين في الشجار ، مما أدى إلى مواجهة في أحد الممرات، حيث زعمت وسائل إعلام روسية أن أربعة لاعبين من شينيك ياروسلافل أصيبوا بكسور محتملة في العظام.

ووصلت الشرطة وعمال الإسعاف إلى مكان الحادث لتهدئة الموقف وعلاج اللاعبين المصابين.

وبعد فترة وجيزة من الحادث، صدر بيان من FC Minaj ، زعم أن الشجار كان بتحريض من اللاعبين الروس.

وقت تلك المشاجرة اول امس، الاثنين، 13 فبراير داخل فندق رويال سيجنس التركي.



تم طرد الجانب الروسي من الفندق بعد وقت قصير من الحادث ونقل إلى فندق آخر داخل المنطقة.

وفي غضون ذلك ، سُمح للفريق الأوكراني بالبقاء بل وخرجوا للتدريب كما خططوا في الأصل.

ولا تزال التوترات بين البلدين عالية للغاية بعد الغزو الروسي في 24 فبراير 2022.