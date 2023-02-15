عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جمعهم الزلزال..خناقة بشعة بين لاعبي كرة قدم من روسيا وأوكرانيا في تركيا

مشاجرة بين فريق روسي
مشاجرة بين فريق روسي واخر اوكراني

نشب شجار حاد بين لاعبو كرة قدم من روسيا وأوكرانيا في فندق في تركيا عندما جمعتهم قوات الامن بنفس الغرف بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد.

txt

اضطراب نفسي..بطلة كمال أجسام أمريكية تظهر باللحية والشنب بعد تحول مثير للجدل

txt

أصبحت حامل.. العثور على فتاة بريطانية محبوسة في دولاب ملابس

وبحسب ما ورد عن صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، اضطر لاعبو الدرجة الثانية الروسية شينيك ياروسلافل ونادي الدرجة الأولى الأوكراني إف سي ميناج إلى تقاسم نفس الإقامة بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، وتجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا 35000 ، لكن من المتوقع أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع.

وتسبب الشجار المميت بين لاعبي الفريقين في اصابات للاعبين بكسور في العظام. 
 

وفقًاللمراقب الأوكراني Zorya Londonsk ، بدأت التوترات تتصاعد عندما أدلى لاعب Minak بتعليق حول سلوك لاعب روسي ، وشعر أنه تصرف بشكل غير لائق تجاه أحد موظفي الفندق، كما زعمت تقارير أن الأوكراني ضرب النجم الروسي بعد أن رفض الاعتذار عن سلوكه.

ثم انخرط زملاء الفريق من كلا الجانبين في الشجار ، مما أدى إلى مواجهة في أحد الممرات، حيث زعمت وسائل إعلام روسية أن أربعة لاعبين من شينيك ياروسلافل أصيبوا بكسور محتملة في العظام. 

ووصلت الشرطة وعمال الإسعاف إلى مكان الحادث لتهدئة الموقف وعلاج اللاعبين المصابين.

وبعد فترة وجيزة من الحادث، صدر بيان من FC Minaj ، زعم أن الشجار كان بتحريض من اللاعبين الروس.

 وقت تلك المشاجرة اول امس، الاثنين، 13 فبراير داخل فندق رويال سيجنس التركي. 
 

 تم طرد الجانب الروسي من الفندق بعد وقت قصير من الحادث ونقل إلى فندق آخر داخل المنطقة.

وفي غضون ذلك ، سُمح للفريق الأوكراني بالبقاء بل وخرجوا للتدريب كما خططوا في الأصل. 

ولا تزال التوترات بين البلدين عالية للغاية بعد الغزو الروسي في 24 فبراير 2022.

روسيا تركيا الزلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

4 مليار جنيه للأهلي و2 للزمالك.. ماذا سيحدث عند تشفير الدوري المصري؟

موضوعات متعلقة

اكتشفن المؤامرة بالصدفة.. رجل يتزوج 3 نساء بدون علمهن في أستراليا

العثور على جثة أمريكي داخل برميل مليء بالخرسانة

مؤسس أمازون يشعل الصراع ضد إيلون ماسك في الوصول إلى المريخ

أصبحت حامل.. العثور على فتاة بريطانية محبوسة في دولاب ملابس

فور هبوط الطائرة.. مسافر يفارق الحياة داخل حمام المطار

اضطراب نفسي..بطلة كمال أجسام أمريكية تظهر باللحية والشنب بعد تحول مثير للجدل

علاقة آثمة وضرب طالب بالرصاص | إقالة ضابط برازيلي في جريمة مؤسفة

معجزة طبية .. قصة رجل يعيش بـ رئة حديد 76 عامًا

ترشيحاتنا

رموه تحت القطر.. اليوم محاكمة 5 متهمين بقتل شاب في الغربية

رمضان 2023.. إلى أين ستصل أسعار الدواجن؟

واشنطن تتخلف عن سداد ديونها.. وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من كارثة كبرى

جلسة بين كهربا والأهلي بعد مباراة أسوان لتدبير غرامة الزمالك

شوبير يُفاجئ المريخ السوداني بشأن نتيجة الترجي : «مبتتلغيش»

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«رهاب الزلازل» | من التأثير النفسي لمشاهدة فيديوهات تركيا وسوريا.. فما هو؟

نسف الكرش وحرق الدهون.. رجيم سريع لإنقاص الوزن بدون حرمان

أكلة أفخم المطاعم .. طريقة عمل البيكاتا

أول مرة تسمع عنها .. أضرار الجرجير تفوق التوقعات

فيديو

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ