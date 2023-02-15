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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق المرحلة النهائية من تصفيات مسابقة أوائل الطلبة بشمال سيناء

مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة في شمال سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء ، انطلاق تصفيات المرحلة النهائية من مسابقة أوائل الطلبة والتي ينظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وبإشراف قيادات الحزب بالمحافظة .

وقد شاركت في المرحلة النهائية  6 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة ، كل إدارة بثلاث مراحل تعليمية والتي أسفرت نتائج المراحل الأولى عن فوزها (ابتدائي _اعدادي _ثانوي عام) وقد بلغ عدد المدارس المشاركة 18 مدرسة بواقع 3 مدارس لكل إدارة تعليمية.

 

 

صعود ٣ إدارات 

 

حيث أسفرت النتائج عن صعود 3 إدارات في كل مرحلة تعليمية على ان تستكمل اليوم الاربعاء،  باقي مراحل المسابقة ليتم الإعلان الرسمي للفائز بالمركز الأول على مستوى المحافظة في كل مرحلة تعليمية يوم الخميس  القادم ،  بحضور قيادات الحزب بالمحافظة وقيادات التربية والتعليم ورموز المجتمع المدني وأولياء الامور.

وجاءت نتائج المرحلة الابتدائية  فوز كل من حسب الترتيب  :
إدارة العريش التعليمية
إدارة بئر العبد التعليمة
إدارة الشيخ زويد التعليمية

وشهدت المرحلة الإعدادية فوز كل من حسب الترتيب :
إدارة العريش التعليمية 
إدارة بئر العبد التعليمة
إدارة الشيخ زويد التعليمية

وشهدت المرحلة الثانوية منافسات قوية اسفرت عن فوز كل من حسب الترتيب :
إدارة العريش التعليمية
إدارة بئر العبد التعليمة
إدارة الشيخ زويد التعليمية.

وحضر فعاليات المسابقة،  خالد أبو سلمه مدير التعليم الإعدادي، إيهاب الخليلى مدير للتعليم الابتدائي،  نجوى الرفاعي مدير التعليم الثانوي، حاتم ايوب موجه عام اللغة الإنجليزية، الدكتور تامر نصار والدكتور أحمد ممدوح مسئولي المسابقة بالتربية والتعليم.
 

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سيناء مسابقة اوائل الطلبة المرحلة النهائية

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