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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحلة ترفيهية لطلاب سيناء المشاركين بمسابقة دوري المكاتب التنفيذية على مستوى الجمهورية

استقبال الطلاب القائمين
استقبال الطلاب القائمين برحلة ترفيهية للقاهرة

نظّم  توجيه عام التربية الاجتماعية  بمديرية التربية والتعليم محافظة شمال سيناء،  
رحلة ترفيهية للطلاب والإخصائيين الاجتماعيين المشاركين  في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية علي مستوي الجمهورية ، بقيادة  إيمان الخليلي  الموجه العام  ، وخالد حمدان مدير الاتحادات الطلابية.

واستقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الطلاب المشاركين في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية على مستوى الجمهورية ،  قبل السفر للقاهرة ، بحضور إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وايمان سلامة الخليلي الموجه العام  ، وخالد حمدان مدير اتحاد الطلاب.

 

التعاون المثمر 

 

 وأكد إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة على التعاون المثمر بين مديرية التربية والتعليم وبين مديرية الشباب والرياضة وذلك بعمل رحلات للطلاب لمعرفة المعالم السياحية بالمحافظات المصرية المختلفة
 

وقد ضم الفريق المشارك كلاً من :
المرحلة الابتدائية ، ويمثلها مدرسة الكرامة الابتدائية إدارة بئر العبد التعليمية، والمرحلة الإعدادية، ويمثلها  مدرسة الشهيدة بسمة سعيد راشد للتعليم الأساسي إدارة  العريش التعليمية  ، والمرحلة الثانوية ، ويمثلها مدرسة  السيدة زينب الثانوية بنات.

 

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سيناء طلاب مسابقة دورة المكاتب

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