إمام عاشور يكشف طموحاته مع نادي ميتيلاند الدنماركي

أجرى إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك السابق، المنضم حديثاً إلى صفوف فريق ميتيلاند الدنماركي، في صفقة بلغت 3 ملايين يورو، وفقاً لتصريحات مسئولي القلعة البيضاء، حواراً مع الموقع الرسمي للنادي.

وقال إمام عاشور في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي الدنماركي: “لم يكن من السهل علي الانتظار طويلاً للسماح لي بالتدريب مع الفريق، لا سيما قبل مباراة كبيرة أمام لشبونة يوم الخميس في الدوري الأوروبي”.

وتابع: “الآن أنا هنا أخيرًا، وأنا متحمس لأن أصبح جزءًا من الفريق”.

وأضاف: “تم إرسال برنامج تدريبي لي، على الرغم من أنني كنت محبطًا لعدم القدرة على التدريب مع بقية أعضاء الفريق، إلا أنني واصلت المضي قدمًا ، وبالتالي فأنا في حالة جيدة”.

واختتم: “أنا عازم وأركز على أنني أقدم أداء أفضل، مع زملائي الجدد، يجب أن أعود بالنادي إلى المكان الذي ننتمي إليه عادة في الجدول”.