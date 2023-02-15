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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يكشف طموحاته مع نادي ميتيلاند الدنماركي

إمام عاشور
إمام عاشور

أجرى إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك السابق، المنضم حديثاً إلى صفوف فريق ميتيلاند الدنماركي، في صفقة بلغت 3 ملايين يورو، وفقاً لتصريحات مسئولي القلعة البيضاء، حواراً مع الموقع الرسمي للنادي.

وقال إمام عاشور في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي الدنماركي: “لم يكن من السهل علي الانتظار طويلاً للسماح لي بالتدريب مع الفريق، لا سيما قبل مباراة كبيرة أمام لشبونة يوم الخميس في الدوري الأوروبي”.

وتابع: “الآن أنا هنا أخيرًا، وأنا متحمس لأن أصبح جزءًا من الفريق”.

وأضاف: “تم إرسال برنامج تدريبي لي، على الرغم من أنني كنت محبطًا لعدم القدرة على التدريب مع بقية أعضاء الفريق، إلا أنني واصلت المضي قدمًا ، وبالتالي فأنا في حالة جيدة”.

واختتم: “أنا عازم وأركز على أنني أقدم أداء أفضل، مع زملائي الجدد، يجب أن أعود بالنادي إلى المكان الذي ننتمي إليه عادة في الجدول”.

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