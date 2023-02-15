المدير العام لـ«كونا»: لوكالات الأنباء دور رئيسي في تشكيل الرأي العام حيال القضايا البيئية

أكدت المديرة العامة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم، أمس الثلاثاء، أهمية دور وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية الرسمية في تشكيل الرأي العام حيال القضايا البيئية لاسيما القضايا المتعلقة بالتغير المناخي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ذلك جاء خلال مشاركة فاطمة السالم في حلقة نقاشية بعنوان (مستقبل وكالات الأنباء الحكومية ووسائل الإعلام هو تعزيز الشراكات الثنائية التي تهدف إلى التعامل مع تحديات التغير المناخي) إحدى جلسات القمة العالمية للحكومات في دبي.

وأكدت السالم أن الكويت تولي أهمية كبيرة للقضايا البيئية على رأسها التغير المناخي والحياة البرية والبيئة البحرية خاصة وأنها تندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة، قائلة "إن الحكومات تعمل ونحن لدينا مسؤولية كبيرة في تغطية عملها بالإضافة إلى دورنا في زرع الثقافة وتوعية المجتمع".

وحول خطوات تشكل الرأي العام، أوضحت السالم أنه يبدأ في جماعة تحتضن القضية وفي موازاة ذلك يكون على وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الرسمية دور في التوعية وتقديم محتوى إعلامي هادف مشيرة إلى أن من واجب الإعلام طرح الحلول والتوصيات وتوعية الناس.

وقالت فاطمة سالم "علينا أن نجعل المحتوى إنسانيا لنلامس شريحة أكبر من الناس وألا يكون الموضوع علميا بحتا، مشددة على أهمية إشراك المجتمع في القضايا البيئية وطرق محافظتهم على البيئة وإبراز دور المبادرات الشبابية والقطاع الخاص في هذه القضايا.

وأكدت مدير عام (كونا) أهمية وجود صحافة استباقية قبل حدوث الأزمات تطرح الحلول وتقدم التوصيات والمبادرات، وأعلنت عزمها طرح برنامج متخصص عن الصحافة البيئية في مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية ودعت جميع الوكالات الإخبارية للاستفادة من برامج المركز.