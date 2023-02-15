ضرائب على السكن الثاني والأجانب.. خطة فرنسا لإنقاذ باريس من هجرة أبنائها

"لا تكون باريس عاصمة فرنسية، ويكون سكانها أجانب، أو يقطنها الأغنياء فقط، ويتلاشى منها أبناء الطبقة المتوسطة، وسكانها الأصليون" .. هكذا ارتأت السلطات الفرنسية أنه لا يمكن أن يستمر تدهور التغير الديمغرافي الذي يحدث داخل عاصمة بلادهم، وذلك عبر رصد هجرة سكانها الأصليين من أصحاب الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة، ولذا كانت الاجتماعات والدراسات لمواجهة تلك الظاهرة.

وبعد دراسة الواقع داخل أحياء باريس، وتحليل واقع سكان ضواحيها سواء من حيث الطبقة الاجتماعية، أو طبيعة السكان سواء أجانب أو فرنسيين، قررت السلطات هناك البدء في خطة واسعة لعلاج تلك الحالة التي اعتبروها بأنها مسألة قومية، وتتعلق بتاريخ فرنسا، وهنا نرصد تفاصيل تلك الخطة.

باريس تاريخ عريق

في البداية يجب أن ندرك أن لباريس أهمية عالمية وليست محلية فقط، وتاريخها شاهد على ذلك، فـ باريس هي عاصمة فرنسا وأكبر مدنها من حيث عدد السكان، حيث تقع على ضفاف نهر السين في الجزء الشمالي من البلاد في قلب منطقة إيل دو فرانس، وقد بلغ عدد سكانها ما يقارب الـ2.5 مليون نسمة ضمن نطاقها الإداري فقط، بينما يربو عدد سكان المدينة مع ضواحيها على 12 مليون نسمة، وقد ظلت باريس منطقة فائقة الأهمية لما يزيد عن ألفي عام، ومع مطلع القرن الثاني عشر، أصبحت باريس مركزًا أوروبيًا للتمويل والدبلوماسية والتجارة والأزياء والعلوم والفنون وأكبر مدن العالم الغربي حتى أوائل القرن الثامن عشر.

وكانت باريس مسرحًا للعديد من الأحداث السياسية الهامة على مر التاريخ، مثل الثورة الفرنسية، أما في الوقت الحاضر، فإنها تعدّ واحدة من أكبر المراكز الاقتصادية والثقافية ذات الثأثير الهام في السياسة والعلوم والترفيه والإعلام والأزياء والفنون مما جعلها واحدة من مدن العالم الرئيسية، وباريس هي واحدة من الوجهات السياحية الرائدة في العالم كما أنها مقر لمعظم الشركات الفرنسية، وتمتلك باريس مجموعة متنوعة من المتاحف والمسارح والمعالم الأثرية التي بُنيت على مر القرون، مثل برج إيفل وقوس النصر ومتحف اللوفر وقصر فرساي.

لهذا أطلقوا عليها باريس

واسم باريس مستمد من سكانها الأوائل، وهم إحدى قبائل الغال ويعرفون بـ باريسي، وسميت المدينة لوتيشيا إبان العصر الروماني في الفترة ما بين القرن الأول والقرن الرابع بعد الميلاد، إلا أنها سميت باريس مرة أخرى في عهد يوليان المرتد (360-363)، ويعتقد أن اسم باريسي يأتي من الكلمة السلتية الغالية باريسو التي تعني الشعب العامل أو الحرفيون.

وقد وصفها الرحالة الموريسكي أحمد بن قاسم الحجري في رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب، وذكر اسمها بالعربية «بريش»، ولباريس العديد من الألقاب، حيث تعرف بمدينة الحب وعاصمة الموضة، لكن اللقب الأشهر للمدينة هو مدينة النور (La Ville-Lumière) وهو اللقب الذي حصلت عليه باريس لشهرتها كمركز للعلم والفكر خلال عصر التنوير وكذلك بسبب اعتمادها في وقت مبكر على نظام إضاءة الشوارع، وعرفت كذلك باريس بمدينة النور في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وذلك عندما أزال البارون هوسمان المعين من قبل نابليون الثالث الشوارع والأحياء التي تعود للعصور الوسطى وقام بتحويل باريس إلى مدينة حديثة.

تخسر 12400 شخص سنويا .. استنزاف السكان من العاصمة

ويرجع تحركات السلطات الفرنسية نتيجة لواقع مرير، فقد تم اكتشاف انخفاض عدد سكان المدينة بأكثر من 123 ألفًا في العقد الماضي، حيث غادر العديد منهم بحثًا عن مساكن أرخص ومساحات خضراء، فوفقًا للأرقام الرسمية . تقول وكالة الإحصاء الفرنسية ، إنسي ، إن باريس تخسر حوالي 12400 شخص سنويًا ، وأن عدد سكان المدينة - الذي يبلغ الآن حوالي 2.1 مليون - في أدنى مستوياته منذ 20 عامًا، وفق ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

ويُنظر إلى جائحة كوفيد وعمليات الإغلاق على أنها عامل لكن تكلفة السكن هي الدافع الرئيسي، فمتوسط المتر المربع يبلغ حوالي 10000 يورو، وانتقل العديد من الذين غادروا العاصمة إلى منطقة إيل دو فرانس - بما في ذلك باريس - التي يبلغ عدد سكانها 12.4 مليون نسمة حيث تكون العقارات والإيجارات ميسورة التكلفة، وقالت وكالة إنسي إن المغادرة من العاصمة مدفوعة بشكل خاص بارتفاع تكلفة المساكن، وانخفاض المعروض من المساكن الكبيرة للأسرة والبحث عن بيئة معيشية مختلفة.

هكذا تخطط بلدية باريس

أثناء جذب محترفين شباب في قالب شخصية عنوان الكوميديا الرومانسية على Netflix ، إميلي في باريس ، اتُهمت العاصمة - وهي واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في العالم - بتجاهل سكانها، خصوصا مع وجود مساحة محدودة لبناء منازل جديدة، وعن ذلك يقول نائب رئيس البلدية، إيمانويل جريجوار، إن الطرق الوحيدة لسلطات المدينة والحكومة لاتخاذ تدابير استباقية تشمل: شراء المباني وإجبار أصحاب المكاتب الكبيرة على تخصيص مساحة للإيجار الخاضع للرقابة للإسكان العام.؛ مع ضوابط صارمة على إيجارات العطلات؛ وزيادة الضرائب على منازل العطلات - وهو إجراء كانت حتى الآن مترددة في تطبيقه.

"وتطلب باريس بالفعل من مالكي Airbnb تسجيل ممتلكاتهم والحد من عدد الليالي التي يمكنهم استئجارها للسياح، فالناس الذين يستخدمون العقارات للسياحة والمنازل الثانية يفاقمون الضغط على المساكن المتاحة، ولا نريد شققًا مخصصة للإيجار السياحي، فنحن ندرك أنه يمكن أن يكون دخلاً مكملاً للناس، لكن الدور الرئيسي للشقة يجب أن يكون بمثابة إسكان للسكان المحليين" .. هكذا أوضح جريجوار.

هكذا سنتعامل من شراء الاجانب للمنازل

تابع: "باريس ترحب بالسياح ولكننا نفضل أنه عندما يأتي الزائرون إلى هنا فإنهم يقيمون في الفنادق وليس في الشقق، ونود أن تقدم الحكومة قواعد أكثر صرامة، يحث يكون من المقيت منع الأجانب من شراء العقارات في باريس، فما نريده هو أن باريس مليئة بالأشخاص الذين يعيشون في باريس والضرائب هي الطريقة للقيام بذلك وتأجيل المستثمرين".

وذكر رئيس بلدية باريس، أنه علينا أن نثني الناس الذين يقولون، " لقد شاهدت إميلي في باريس سأشتري بيتًا أرضيًا هناك "، مع ضريبة إقامة ثانوية بنسبة 60٪، وتعتبر إميلي في باريس مكانًا رائعًا لتنشيط السياحة في باريس، ولكننا نريد الأشخاص الذين يعيشون هنا كمقيمين دائمين، فإذا أرادوا الزيارة يمكنهم الإقامة مع الأصدقاء أو في الفنادق ".

اتهامات للحكومة الفرنسية بضرب الطبقات الوسطى

في الانتخابات الرئاسية العام الماضي ، اتهمت عمدة باريس ، آن هيدالغو ، الحكومة بضرب الطبقات الوسطى من خلال إلغاء ضريبة السكن ، وهي ضريبة المجلس المحلي، وهي الوسيلة الوحيدة التي يتعين على السلطات المحلية جمع الأموال فيها، ولا يزال يتعين على مالكي المنازل الثانية دفع هذه الضريبة، ويقول جريجوار إن مجلس المدينة يريد من الحكومة أن تفرض زيادة إضافية بنسبة 60٪ على ضريبة أخرى يدفعها أصحاب العقارات.

وفي نوفمبر، قدم مجلس المدينة - الذي يهدف إلى توفير 40٪ من المساكن العامة بحلول عام 2035 - خطة من المتوقع أن يتم إقرارها في أبريل لتكييف المباني القائمة لإنتاج الآلاف من المساكن منخفضة الإيجار وبأسعار معقولة من خلال تحويل المكاتب والمرائب والفنادق وفرضها. الإسكان الاجتماعي في مشاريع البناء الجديدة أو التجديدات الكبرى.

المدينة مديونة بـ8 مليار يورو

على الرغم من ديون المدينة الضخمة البالغة 8 مليارات يورو (7 مليارات جنيه إسترليني) - مقارنة بمليار يورو في عام 2001 - يقول إنه سيتم العثور على الأموال لأن السماح لقوى السوق بالتحكم في توفر العقارات في العاصمة من شأنه أن "يدمر المدينة" ، مما يجعلها مليئة المكاتب ومنازل العطلات والأثرياء جدا، وقال غريغوار: "نريد مدينة يستطيع فيها أولئك الذين ينظفون الشوارع وأولئك الذين يعتنون بالناس والممرضات والمنزل مساعدتهم ، تحمل نفقات العيش هنا".

فيما قال إيان بروسات، المسؤول عن الإسكان في مجلس المدينة، إنه مصمم على مواجهة المضاربات العقارية، وقال لصحيفة لوموند: "نريد حماية أكبر عدد ممكن من الباريسيين من المضاربات العقارية، ولضمان أن أولئك الذين يعملون في باريس يمكنهم العيش هناك لأن المدينة تفقد سكانها كل عام لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف الإقامة".

البارسيون يشعرون بالاشمئزاز

بينما قالت نيللي غارنييه، عضوة مجلس المعارضة في باريس، لـ BFMTV، إن مجلس المدينة كان "في حالة إنكار" بشأن المشاكل الحقيقية، تابعت: "أتحدث إلى الباريسيين وهم يشعرون بالاشمئزاز ... كانت باريس دائمًا المكان الذي تريد القدوم إليه حتى تتمكن من عيش أحلامك، فهي الآن مدينة مشوشة، ونحن غاضبون من قيام آن هيدالجو وحلفائها من التحالف بتحويلها إلى مدينة يريد الناس الفرار منها. لقد أفسدوا الحياة في باريس ".

ويقول جريجوار، إنه لا ينبغي النظر إلى انخفاض عدد السكان "على أنه شيء جيد أو سيئ"، وأن الأسباب تحتاج إلى فحص، فعدد السكان المثاليين يبلغ حوالي 2.1 مليون، فهو وضع معقد وهناك الكثير من العوامل التي يجب أن نفهمها لنعرف كيف يمكننا الرد وتصحيح ما يحدث، فمن الخطأ القول إن الناس يغادرون لأن باريس قبيحة وقذرة ".