هشام يكن: مجموعة الزمالك في دوري الأبطال ليست سهلة

أكد هشام يكن نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مباراة الزمالك والمريخ السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا صعبة للغاية على الفريقين.

وقال هشام يكن نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"في رأيي أن مجموعة نادي الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا صعبة وليست سهلة على الاطلاق وتضم فرق كبار لذلك يجب أن يجتهد الزمالك لحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي بالبطولة الإفريقية ".

وتابع:" الكرة السودانية تطورت بشكل كبير و مواجهة المريخ مع الزمالك صعبة".