امرأة منسية خلف القضبان.. بريطانية تقضي 23 عامًا إضافية في السجن|تفاصيل

قضت امرأة أكثر من 35 عامًا في أحد السجون البريطانية بعد فترة نسيان لها طالت، بينما تبحث السلطات الإفراج عنها خلال أسابيع قليلة.



وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فان ماريا بيرسون ، البالغة من العمر الآن 66 عامًا ، كانت وراء القضبان لمدة ثلاثة عقود ونصف بعد طعن صديقة صديقها السابق الجديدة حتى الموت في عام 1986.

وتم إرسالها إلى السجن عندما كان عمرها 31 عامًا وتم إجبارها على قضاء ما لا يقل عن 12 عامًا في السجن.

وقد استمرت منذ ذلك الحين في الخدمة 23 عامًا إضافية.

الآن أخيرًا ، في الأسابيع القليلة المقبلة ، ستكتشف ما إذا كان يمكن إطلاق سراحها بعد طعن جانيت نيوتن 17 مرة بسكين.

عقد بيرسون جلسة استماع مشروط يوم 17 يناير ولكن تم إصدار أمر بإجراء فحوصات إضافية وتم تأجيل العملية.

وتضمّنت التقارير أمثال تقارير نفسية وخطط لإعادة إدخالها في المجتمع وآراء سجانيها.

وذكرت MailOnline أنه من أولويات المسئولين أن تكون شروط إطلاق سراحها خالية من العيوب ولا يوجد خطر على المجتمع.

وقال متحدث باسم مجلس الإفراج المشروط: "تم تأجيل جلسة الاستماع في قضية ماريا بيرسون..

“يتم إجراء مراجعات الإفراج المشروط بدقة وبعناية فائقة.. حماية الجمهور هي أولوياتنا الأولى”.