شبانة: لجنة الحكام لم تتحل بالشجاعة في أزمة إبراهيم نور الدين

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة الحكام لم تتحل بالشجاعة المطلوبة في إعلان إيقاف إبراهيم نور الدين بسبب الأخطاء التي ارتكبها في لقاء الزمالك أمام سموحة، وتم إلقاء اللوم فقط على الحكم وإعلان إيقافه بسبب التصريحات الإعلامية التي أدلى بها عبر أحد القنوات.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "لا أعرف لماذا لم يكون هناك شجاعة من مسئولي لجنة الحكام التي أعلنت إيقاف نور الدين، وتم الحديث انها بسبب تصريحاته وهجومه ضد خبراء التحكيم".

وأضاف: "الاتحاد الانجليزي اعترف بخطأ من حكم مباراة آرسنال ضد برينتفورد، والذي أخطأ في المباراة، واحتسب هدفا غير صحيح، وبعدها خرج الحكم للاعتذار وارتيتا مدرب الآرسنال أعلن قبول الاعتذار في النهاية".

وأكمل: "من المفترض أن تكون تلك الاتحادات الكبرى قدوة لنا، وإبراهيم نور الدين عليه أن يحب نفسه".