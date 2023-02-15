عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة حياة كريمة تغيّر ملامح القرى بإسنا.. و100% نسبة انتهاء المشروعات بالأقصر|صور

صدى البلد

لعل من أكبر التحديات التى يتبناها الرئيس والحكومة هو تطوير القرية المصرية بعد عقود من التهميش وأخيرًا سينال الريف المصري ما يستحقه أبناؤه من الحياة الكريمة ليكمل مسيرة العطاء لأهالى مصر فمشروع تطوير القرية المصرية يعد من أكبر وأضخم مشروعات فى القرن الـ21 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

 فالريف المصري لم يشهد تطورًا منذ 100 عام.. وهنا صعيد مصر علي موعد مع طفرة غير مسبوقة في سبيل توفير حياة كريمة للمواطن، تشمل المسكن الآدمي وبناء المصانع وتدشين الطرق وبالمجمل التصدي لكل المشاكل والصعوبات وصولا لوضع نهاية لشعور توارثه أبناء الصعيد خلال الحقب الماضية مفاده أنهم بعيدون كل البعد عن اهتمام الدولة المصرية.

فكان اهتمام المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي   "حياة كريمة" بتوصية من  رئيس الجمهورية وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة .

يقول اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة اسنا  ان المركز يشهد  طفرة ملحوظة في جميع القطاعات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي غيرت ملامح جميع القرى.

وأضاف أن المبادرة تقوم على  تطوير 27 قرية والنجوع التابعة لها حيث بلغة نسب إنجاز المشروعات كالآتي تم الانتهاء 100% من توصيل وصلات المنازل لخط الغاز وخط الفايبر الخاص بالإنترنت بقريتي النجوع وتوماس الوسطى وجارى الانتهاء من باقي القرى عقب الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بهم .

جامعة الأقصر تبدأ بناء خطتها الإستراتيجية 2030

نائب محافظ الأقصر يناقش سبل تنفيذ مشروعات المساعدات اليابانية


وأشار إلى أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من انشاء المجمعات الحكومية بجميع الوحدات المحلية للقري ، أيضا تم الانتهاء 95% من انشاء المجمعات الزراعية للوحدات ، وتم الانتهاء بنسبة 99% من  صيانة وتوسعة عدد ٧٣ مدرسة و انشاء عدد ٦ مدارس ، و تم الانتهاء بنسبة 95% من احلال وتجديد خطوط الكهرباء بالقري ، تم الانتهاء بنسبة 98% من انشاء مراكز الشباب المتطورة ، و تم الانتهاء بنسبة 75% من انشاء وحدات التضامن الاجتماعى ، وتم الانتهاء بنسبة 95% من انشاء وحدات الاسعاف وتم احلال وانشاء 11 كوبرى على الترع المختلفة بالقري بنسبة انتهاء 95% .

أيضا جار إنشاء سوق الدير وسوق حاجر كومير وسوق بقرية الشغب بنسبة انتهاء 50% ، وجار الانتهاء من إنشاء وحدات اطفاء حاجر كومير و توماس وعافية و اصفون والكيمان بنسبة 50% ، وأيضًا جار الانتهاء من إنشاء وتطوير مواقف قرية الدير والكيمان بنسبة 50% .

IMG-20230215-WA0004
IMG-20230215-WA0004
IMG-20230215-WA0001
IMG-20230215-WA0001
IMG-20230215-WA0002
IMG-20230215-WA0002
الأقصر الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة عبد الفتاح السيسي القرية المصرية توفير حياة كريمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

عرض ضخم من ميلان.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة بشأن لاعب الأهلي

بعد انخفاضها اليوم.. هل تواصل أسعار الدواجن بالأسواق الهبوط؟

كيلو الفراخ بـ55 جنيهًا والبانية 120.. مفاجأة قوية في أسعار الدواجن خلال أيام

ترشيحاتنا

بسبب الدعم المُتزايد لأوكرانيا.. مخازن الأسلحة الفرنسية تعاني من نقص الذخيرة|تفاصيل

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

اشتري من هنا بتخفيضات 30% .. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أصوات الرعد لم تتوقف .. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية |شاهد

تونس تحبط 3 محاولات للهجرة غير الشرعية وإنقاذ 106 أشخاص عبر الحدود البحرية

3 ظواهر جوية والصغرى تحت الصفر..بيان عاجل من الأرصاد بخصوص طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبع حمامات سباحة.. جولة داخل قصر أسرة أسامة بن لادن في أمريكا|صور

«رهاب الزلازل» | من التأثير النفسي لمشاهدة فيديوهات تركيا وسوريا.. فما هو؟

نسف الكرش وحرق الدهون.. رجيم سريع لإنقاص الوزن بدون حرمان

أكلة أفخم المطاعم .. طريقة عمل البيكاتا

فيديو

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ