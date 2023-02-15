مبادرة حياة كريمة تغيّر ملامح القرى بإسنا.. و100% نسبة انتهاء المشروعات بالأقصر|صور

لعل من أكبر التحديات التى يتبناها الرئيس والحكومة هو تطوير القرية المصرية بعد عقود من التهميش وأخيرًا سينال الريف المصري ما يستحقه أبناؤه من الحياة الكريمة ليكمل مسيرة العطاء لأهالى مصر فمشروع تطوير القرية المصرية يعد من أكبر وأضخم مشروعات فى القرن الـ21 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فالريف المصري لم يشهد تطورًا منذ 100 عام.. وهنا صعيد مصر علي موعد مع طفرة غير مسبوقة في سبيل توفير حياة كريمة للمواطن، تشمل المسكن الآدمي وبناء المصانع وتدشين الطرق وبالمجمل التصدي لكل المشاكل والصعوبات وصولا لوضع نهاية لشعور توارثه أبناء الصعيد خلال الحقب الماضية مفاده أنهم بعيدون كل البعد عن اهتمام الدولة المصرية.

فكان اهتمام المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي "حياة كريمة" بتوصية من رئيس الجمهورية وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة .

يقول اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة اسنا ان المركز يشهد طفرة ملحوظة في جميع القطاعات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي غيرت ملامح جميع القرى.

وأضاف أن المبادرة تقوم على تطوير 27 قرية والنجوع التابعة لها حيث بلغة نسب إنجاز المشروعات كالآتي تم الانتهاء 100% من توصيل وصلات المنازل لخط الغاز وخط الفايبر الخاص بالإنترنت بقريتي النجوع وتوماس الوسطى وجارى الانتهاء من باقي القرى عقب الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بهم .



وأشار إلى أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من انشاء المجمعات الحكومية بجميع الوحدات المحلية للقري ، أيضا تم الانتهاء 95% من انشاء المجمعات الزراعية للوحدات ، وتم الانتهاء بنسبة 99% من صيانة وتوسعة عدد ٧٣ مدرسة و انشاء عدد ٦ مدارس ، و تم الانتهاء بنسبة 95% من احلال وتجديد خطوط الكهرباء بالقري ، تم الانتهاء بنسبة 98% من انشاء مراكز الشباب المتطورة ، و تم الانتهاء بنسبة 75% من انشاء وحدات التضامن الاجتماعى ، وتم الانتهاء بنسبة 95% من انشاء وحدات الاسعاف وتم احلال وانشاء 11 كوبرى على الترع المختلفة بالقري بنسبة انتهاء 95% .

أيضا جار إنشاء سوق الدير وسوق حاجر كومير وسوق بقرية الشغب بنسبة انتهاء 50% ، وجار الانتهاء من إنشاء وحدات اطفاء حاجر كومير و توماس وعافية و اصفون والكيمان بنسبة 50% ، وأيضًا جار الانتهاء من إنشاء وتطوير مواقف قرية الدير والكيمان بنسبة 50% .

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