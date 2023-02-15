الرئيس الروسي يبحث مع نظيره الأذربيجاني تطوير التعاون التجاري والاقتصادي

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي ومشاريع الطاقة والنقل بين البلدين بالإضافة إلى أهمية مواصلة التنسيق بين بلديهما على جميع الأصعدة والمستويات .

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أمس الثلاثاء، "أن رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، حيث بحث الطرفان سبل زيادة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالي الطاقة والنقل".

وأضاف البيان أن الرئيسين أشارا إلى أهمية اتخاذ خطوات ثابتة ومشتركة، لضمان الأمن والاستقرار على الحدود "الأذربيجانية – الأرمينية" وشددا على ضرورة التنفيذ غير المشروط لمجموعة الاتفاقات ذات الصلة بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا على أعلى مستوى.