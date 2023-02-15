احذر تحديث iOS 16.3.1 يتسبب في تعطيل هذا التطبيق

حذرت تقارير من أن تثبيت تحديث iOS 16.3.1 الذي أطلقته شركة آبل الأمريكية لمستخدمي هواتف آيفون يعمل على تعطيل تطبيق الصور Google Photos، حيث اشتكى عدد كبير من المستخدمين الذين قاموا بتثبيت على هواتفهم من تعطل التطبيق.

وبحسب تقرير من موقع 9to5Mac فإن المستخدمين قالوا إن التحديث يكسر التوافق مع تطبيق الصور Google Photos لهواتف آيفون ، مما يؤدي إلى تعطل التطبيق فور فتحه، وسرعان ما قام المستخدمون بتثبيت التحديث فإن الشكاوى توالت على منصات التواصل الاجتماعي.

وفقا للموقع فإن شركة جوجل لم تعلق على هذه المشكلة الخاصة بتوافق تطبيق Google Photos مع تحديث iOS 16.3.1 على الرغم من أن هذا الخطأ مرتبط على ما يبدو بتحديث iOS ، ولكن من المرجح أن تكون مسؤولية إصلاحه تابعة لجوجل.

وإذا كنت من مستخدمي تطبيق Google Photos وقمت بتثبيت تحديث iOS 16.3.1 ، فيجب المتابعة من خلال App Store للحصول على تحديث، حيث ظهر لدى بعض المستخدمين إصدار جديد من التطبيق على متجر التطبيقات لإصلاح هذه المشكلة، ومن المقرر أنه سيكون متاحا للجميع خلال الفترة المقبلة.

وأصدرت شركة آبل تحديثات iOS 16.3.1 لهواتف آيفون لمعالجة وإصلاح ثغرة "يوم الصفر" التي يتم استخدامها لاختراق أجهزة آبل، حيث يشمل التحديث هواتف آيفون iPhone 8 والإصدارات الأحدث.