مش عارفين نمارس حياتنا|سكان جسر السويس يشتكون: ملاعب كرة القدم تعمل 24 ساعة

اشتكى أهالي جسر السويس الساكنين أمام نادي الشمس الرياضي بسبب تضررهم من وجود ملاعب رياضية لكرة القدم داخل النادي تعمل بشكل مستمر، وذلك في رسالة لخدمة "بين الناس" التي يقدمها "صدى البلد".

وقال الشاكي في رسالته: "الملاعب بتشتغل 24 ساعة باليوم بالرغم من قرار مجلس الوزراء بغلق جميع الأندية الساعة 11 مساء، ومش عارفين نمارس حياتنا بسبب الإزعاج الصادر منها".

وطالب صاحب الشكوي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية مع أصحاب النادي المخالفين للقانون، وإزعاجهم للساكنين بالمنطقة".

التواصل مع الشاكي من خلال الرقم التالي:

01155695005