مجموعة المرأة الدولية تحتفل بالعيد الوطني الكويتي

نظمت مجموعة المرأة الدولية بالكويت برئاسة غادة شوقي احتفالية كبرى، مساء الثلاثاء، بمناسبة الأعياد الوطنية الكويتية، هنّأت خلالها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير.

‎ وأكدت غادة شوقي حرم السفير المصري بالكويت، على رؤية وحكمة القيادة الكويتية التي قادت الكويت إلى تقدم كبير منذ استقلالها من أكثر من 60 عاما، حيث كان للشيخ عبدالله السالم الصباح دور بارز في بناء الكويت كدولة مستقلة ذات سيادة تامة وديمقراطية وحديثة، مشيرة إلى أن الإنجازات الكبيرة والمستمرة التي حققتها الكويت على المستويين الإقليمي والدولي أدت إلى التنمية والاستقرار والأمن.

وتضمنت الاحتفالية عرض مقطع فيديو قصير لتقليد الشيخة انتصار الصباح وسام التاج الملكي البلجيكي برتبة فارس تقديرا لمساهمتها في العمل التطوعي ودعم ضحايا الحروب.

تجدر الإشارة إلى أن هدف مجموعة المرأة الدولية بالكويت ومنذ تأسيسها، تعزيز معرفة ثقافات وتاريخ الكويت ومؤسساتها، وتعزيز العلاقات الاجتماعية والثقافية والتراثية بين أعضاء المجتمع الدبلوماسي، وزوجات السفراء، وعضوات مجموعة المرأة الدولية.