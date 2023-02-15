لاعب الأهلي للكرة الطائرة: تتويجنا بالسوبر أمام الزمالك حافز لحصد كافة البطولات

قال عبد الله عبد السلام، لاعب فريق الأهلي للكرة الطائرة، إن تتويج فريقه بالسوبر المصري على حساب الزمالك، حافز لحصد المزيد من البطولات، مشددًا أن فريقه استحق حصد اللقب.

وأضاف عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، تواصل معه هاتفيًا واللاعبين لتهنئتهم بحصد اللقب.

وأشار عبد الله عبد السلام، إلى أن الأهلي احتفل بحصد السوبر المصري، لكنه سيغلق هذه الصفحة تمامًا، بداية من الغد، والتركيز على كافة البطولات الأخرى، بدايتها البطولة العربية.