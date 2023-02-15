حصد الوفد الجزائري المشارك في منافسات البطولة الأفريقية للدراجات، والتي اختتمت أمس بغانا، على المركز الأول برصيد 21 ميدالية.
وشملت الميداليات، التي حصدتها الجزائر في هذه البطولة، 8 ميداليات ذهبية، 6 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية.
وشهدت منافسات البطولة الأفريقية للدراجات مشاركة 19 بلدا منها: غانا (البلد المنظم)، ومصر والجزائر، والبنين، وأنجولا، بوتسوانا، وبوركينافاسو، وبورندي، وكوت ديفوار، وإريتيريا، وإثيوبيا، ونيجيريا، ورواندا، وأوغندا.
الجزائر تحصد المركز الأول في منافسات البطولة الأفريقية للدراجات
حصد الوفد الجزائري المشارك في منافسات البطولة الأفريقية للدراجات، والتي اختتمت أمس بغانا، على المركز الأول برصيد 21 ميدالية.