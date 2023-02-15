موسكو: أسباب إدراج روسيا على «القائمة السوداء» الأوروبية للمناطق الضريبية «غير واضحة»

أكدت وزارة المالية الروسية، أن قرار الاتحاد الأوروبي إدراج روسيا على "القائمة السوداء" للمناطق الضريبية أسبابه غير واضحة.

وذكرت المالية الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية أمس الثلاثاء - إن "قرار إدراج روسيا على قائمة المناطق الضريبية غير المتعاونة مع الاتحاد الأوروبي، أو ما يسمى بـ"القائمة السوداء"، اتخذ دون التشاور معنا. ونحن لسنا على علم بأسباب هذا القرار".

وأضافت المالية الروسية أن القرار يعني أنه سيكون بإمكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية تجاه روسيا، لكن اتخاذ جميع الإجراءات لا يعتبر إلزاميا.

وأكدت أن "تطوير التشريعات الضريبية الروسية سيستمر، ونحن سنطبق الآليات الضريبية الجديدة المرتبطة بتحسين إدارة الضرائب، وحماية القاعدة الضريبية من التآكل، وذلك بناء على تحليل الخبرات العالمية، وعلى أفكارنا على حد سواء".

يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر يوم الثلاثاء إدراج روسيا و"جزر العذراء" البريطانية وكوستاريكا وجزر مارشال على قائمة الاتحاد الأوروبي "للمناطق الضريبية غير المتعاونة" مع الاتحاد، والتي تم وضعها في عام 2017 لتعزيز الرقابة على الأنظمة الضريبية وتفادي التهرب من الضرائب بواسطة الملاذات الضريبية (أوف شور).