المدير الفني لـ«طائرة الأهلي»: حققنا الفوز على الزمالك 4 مباريات الموسم الحالي

قال محمد مصيلحي المدير الفني لفريق الأهلي للكرة الطائرة، إن فريقه استحق التتويج بالسوبر المصري بعد الفوز على الزمالك، بعد مباراة صعبة للغاية.

وأضاف مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي واجه الزمالك في 4 مباريات هذا الموسم، فاز فيها جميعًا، مؤكدًا أن فريقه فاز بثلاثة أشواط دون رد.

وأشار إلى أن رحيل شريف الشمرلي مدرب الزمالك بعد استقرار 8 شهور، أثر على الأبيض، على الرغم من عدم وجود اختلاف في اللاعبين الذين شاركوا في المباريات السابقة.

وأوضح أن الجهاز الفني يبذل مجهودًا كبيرًا للغاية مع اللاعبين، من أجل حصد كافة الألقاب التي يتنافس عليها، وسط وجود دوافع لدى الأهلي في التتويج بأي بطولة يخوضها.